El festival de poesía Rasmia! se despide: "La cultura, el arte y el ocio joven gratuito están siendo heridos gravemente por la mano que debería darles alas"

El festival de poesía joven Rasmia!, que coordinaba Noches de poemia en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y que fue el responsable de que los versos ocuparan muchos de los pasos de peatones del centro histórico, no se celebrará tras siete ediciones realizándose. Así lo ha denunciado a través de sus redes sociales Noches de poemia.

"El empuje y el tesón siguen intactos. La llama sigue encendida. Pero este año no nos veremos en las calles porque desde Zaragoza Joven y el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha apostado por este proyecto. Al igual que otros proyectos culturales locales y equipamientos municipales vinculados a la juventud y el arte, Rasmia! no continuará. Al menos de nuestra mano o como lo conocemos. No sabemos qué futuro le aguarda a la poesía joven en el terreno público local dado que nadie nos lo ha explicado", comienzan su comunicado.

Amor, ilusión y mucho trabajo

"Estamos muy orgullosas de haber gestionado este festival con amor, ilusión y mucho trabajo durante todos estos años. También profundamente tristes asistiendo al fenómeno de cómo la cultura, el arte y el ocio joven gratuito en esta ciudad están siendo heridos gravemente por la mano que debería alimentarlos y darles alas", prosiguen en su comunicado, que concluyen de la siguiente forma: "Pero nos despedimos con la dignidad de no haber perdido nuestros objetivos y valores, con la satisfacción de haber habitado juntas los espacios y haber construido hogares para la palabra en ellos y con el firme propósito de seguir haciéndolo en todos los eventos y proyectos que organicemos. Gracias por vuestra rasmia, poetas. Ha sido precioso. Seguiremos juntas manteniendo viva la llama de la palabra".

El festival se presentaba de esta manera Rasmia! apuesta por la poesía como un ente artístico maleable, heterogéneo y versátil, que salga de los circuitos cerrados y los lugares habituales y ocupe los espacios cotidianos. Que sorprenda en un paseo por el corazón de la ciudad o en un trayecto de tranvía de un barrio a otro. Que no deje de habitar las librerías sin olvidar las salas culturales y de ocio; que abrace a otras artes y formatos. Que haga que varias generaciones sientan la misma edad por un momento: la edad de esa llama que no se apaga."