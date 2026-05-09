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El festival de poesía Rasmia! se despide: "La cultura, el arte y el ocio joven gratuito están siendo heridos gravemente por la mano que debería darles alas"

Noches de poemia denuncia que Zaragoza Joven y el ayuntamiento no han "apostado" por el proyecto

Edición anterior del festival Rasmia!.

Edición anterior del festival Rasmia!. / El Periódico

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El festival de poesía joven Rasmia!, que coordinaba Noches de poemia en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y que fue el responsable de que los versos ocuparan muchos de los pasos de peatones del centro histórico, no se celebrará tras siete ediciones realizándose. Así lo ha denunciado a través de sus redes sociales Noches de poemia.

"El empuje y el tesón siguen intactos. La llama sigue encendida. Pero este año no nos veremos en las calles porque desde Zaragoza Joven y el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha apostado por este proyecto. Al igual que otros proyectos culturales locales y equipamientos municipales vinculados a la juventud y el arte, Rasmia! no continuará. Al menos de nuestra mano o como lo conocemos. No sabemos qué futuro le aguarda a la poesía joven en el terreno público local dado que nadie nos lo ha explicado", comienzan su comunicado.

Amor, ilusión y mucho trabajo

"Estamos muy orgullosas de haber gestionado este festival con amor, ilusión y mucho trabajo durante todos estos años. También profundamente tristes asistiendo al fenómeno de cómo la cultura, el arte y el ocio joven gratuito en esta ciudad están siendo heridos gravemente por la mano que debería alimentarlos y darles alas", prosiguen en su comunicado, que concluyen de la siguiente forma: "Pero nos despedimos con la dignidad de no haber perdido nuestros objetivos y valores, con la satisfacción de haber habitado juntas los espacios y haber construido hogares para la palabra en ellos y con el firme propósito de seguir haciéndolo en todos los eventos y proyectos que organicemos. Gracias por vuestra rasmia, poetas. Ha sido precioso. Seguiremos juntas manteniendo viva la llama de la palabra".

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El festival se presentaba de esta manera Rasmia! apuesta por la poesía como un ente artístico maleable, heterogéneo y versátil, que salga de los circuitos cerrados y los lugares habituales y ocupe los espacios cotidianos. Que sorprenda en un paseo por el corazón de la ciudad o en un trayecto de tranvía de un barrio a otro. Que no deje de habitar las librerías sin olvidar las salas culturales y de ocio; que abrace a otras artes y formatos. Que haga que varias generaciones sientan la misma edad por un momento: la edad de esa llama que no se apaga."

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