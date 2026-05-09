La fiesta folk de los Dulzaineros del Bajo Aragón

Que una formación como los Dulzaineros del Bajo Aragón, con casi 40 años de trayectoria, saquen un nuevo disco después de 15 años ya es motivo de celebración. Como debería serlo, en realidad, cualquier iniciativa que haga que perduren el folk, las tradiciones y el patrimonio musical. Pero si, además, la formación comandada por Fernando Gabarrús, saca sus instrumentos y monta una gran fiesta de presentación del disco 'De palos, cintas y espadas', la celebración es casi completa.

El Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola del barrio Oliver ha acogido este sábado (en un horario un poco raro para un concierto, las 17.30 horas, por lo que tiene más mérito aún que 150 personas hayan acudido a la llamada) el concierto (incluido en el Plan Integral del Barrio Oliver) en el que, fiel al espíritu del disco, la formación ha apostado por un formato festivo en el que, eso sí, también han tenido cabida canciones para, digamos, el lucimiento de los gaiteros, que han sonado estupendamente, igual que toda el grupo a lo largo de la actuación.

El ritmo de las fiestas

Pasodobles, pasacalles, vals, rumbas (como la de Ariño), jotas (mención especial para la 'Jota de los toros' con la que se ha cerrado la actuación oficial)... el ritmo festivo se ha ido sucediendo y han sido varias las personas que se han sumado a la celebración bailando las canciones rememorando las fiestas de los pueblos de Aragón. De hecho, además de los seis músicos, también han participado en el mismo Olga León y Jesús Rubio, destacados bailarines e investigadores especializados en danza tradicional.

Cuando los Dulzaineros del Bajo Aragón han iniciado la despedida con la canción 'Malditos yankis' (luego todavía han tenido que interpretar una más ante la fuerte petición del público que no quería irse), compuesta dos siglos atrás con otras connotaciones y realidades, por supuesto, a uno le ha dado por pensar que sí, que malditos yankis, pero no solo por lo que todos imagino que pensarían en ese momento, sino porque su cultura también pretende arrasar con la nuestra y por eso es motivo de celebración que el folk y el patrimonio musical aragonés resista. Y por muchos años.