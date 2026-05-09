Zaragoza multiplica por siete sus rodajes en cuatro años

Zaragoza ha multiplicado por siete los rodajes en la ciudad gestionados a través de la Zaragoza Film Office en cuatro años. Unos datos que acaba de hacer públicos el Ayuntamiento de Zaragoza de los que han hecho un balance positivo :"El concepto de Zaragoza Ciudad de Cine ha pasado a convertirse en una realidad en crecimiento y abriéndose hueco entre los lugares de referencia para la industria audiovisual en España y, ahora también, dentro del panorama internacional".

La Zaragoza Film Office ha gestionado ya más de 750 expedientes de rodajes audiovisuales de todo tipo desde que se puso en marcha este servicio en 2021. Eso supone, aseguran, "más de 6 millones de euros de impacto económico para la ciudad, donde los profesionales ya conocen las facilidades burocráticas ofrecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la confianza que despierta el tejido empresarial y de trabajadores locales de este ámbito". Además, otros muchos proyectos, aclaran, que también impactan positivamente en la economía de la ciudad se realizan en escenarios privados y, por lo tanto, ajenos a la estadística del consistorio.

Nueve euros por cada euro invertido

Pero el impacto del audiovisual va mucho más allá de los datos directos. El estudio elaborado por Olsberg SPI para Spain Film Commission concluye que por cada euro invertido mediante incentivos fiscales se generan nueve euros adicionales en la economía. Una cadena de actividad que se extiende a hoteles, restaurantes, transporte, comercio, proveedores técnicos y servicios auxiliares, además del valor reputacional que supone situar a Zaragoza en el mapa internacional de la producción audiovisual.

Parte del atractivo de Zaragoza está en sus escenarios. Pocas ciudades de su tamaño reúnen una variedad visual tan amplia: los paisajes áridos que demanda cada vez más el mercado internacional, la arquitectura futurista del entorno Expo, el casco histórico o el Ebro permiten recrear desde ambientes distópicos hasta producciones de época o grandes ficciones contemporáneas. A esto se suma otro factor determinante, como es su posición geográfica como hub secundario natural para producciones que buscan reducir costes y escapar de la saturación de las grandes capitales sin renunciar a infraestructuras, conexiones y servicios técnicos.

Rodajes destacados

Entre elllos rodajes acogidos, destaca 'Por cien millones', la miniserie de Movistar+ creada y dirigida por el zaragozano Nacho G. Velilla y presentada en el Festival de Málaga. La producción recrea el secuestro de Quini utilizando escenarios reales de Zaragoza y ha servido, según reconoció su propio director de producción, para descubrir espacios "infrautilizados por el audiovisual" dentro de la ciudad.

También 'La ahorcada', el nuevo largometraje de Miguel Ángel Lamata protagonizado por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega y rodado entre Zaragoza y Teruel, eligió los cines Palafox para celebrar su preestreno mundial como una significativa reivindicación del talento audiovisual aragonés.