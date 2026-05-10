El origen del rap en Zaragoza, del 'bro' de la base americana al ‘co’: "De mezclar los dos mundos salió la peculiaridad de nuestro rap"

En 1995, en la Casa de Juventud de Delicias, se vivió una de las grandes noches del rap en Zaragoza. No porque fuera multitudinaria ni porque despertara la atención de los grandes centros musicales. «Estábamos todos los raperos de la ciudad ahí metidos», recuerda Rapsusklei, que precisamente esa noche fue la de su bautizo ya que dio su primer concierto ahí: «Los 120 'rapers' que había en Zaragoza estuvimos ahí, no éramos más, tirábamos la movida con casete, teníamos cuatro pistas y adelante. Estaba Kase.O, había un freestyle con Sho-Hai y Lírico, pinchaba el Potas,...». La escena del hip hop en Zaragoza estaba a punto de dar su gran salto (si no lo había empezado a dar ya) pero, ¿cómo había impregnado la fiebre del rap en una ciudad como esta?

Mission Hispana con el fallecido Germán Larone. / EL PERIÓDICO

Todos lo tienen claro, la presencia de la base americana y de soldados y familias norteamericanas en la ciudad descubrieron un mundo nuevo a muchos jóvenes. «Yo tenía un vecino que su padre curraba en la base al que iba a su puerta para que me consiguiera revistas e información de música americana y de su cultura», recordaba hace unos años Lírico, el miembro de Violadores del Verso.

El primer disco 'aragonés'

Para entonces, ya había muchos chavales que habían llenado los centros comerciales de breakdance, que fue el paso previo a que Foreign Nation, un grupo que auspició Def Boy (ya en 1987 había lanzado el primero de rap en Aragón, Wood Lagers) que, junto a dos trabajadores de la base americana, se fundó en 1989 y grabó el primero disco de rap en Aragón, ¿Brothers? «En aquella época frecuentábamos un garito en Zaragoza (la Room) al que iba gente de la base americana y donde conocí a Angelo (King Mc. Alo ) y a Jeff (Doonsky X), les propuse mi idea y ahí comenzó todo», decía Def Boy en una entrevista a 'La factoría del ritmo' en el año 2000. Tampoco hay que olvidar a Crazy Beat que, desde el barrio de Las Fuentes, también contribuyeron al rap autóctono.

«Había gente con mucho criterio en la vieja escuela, que mamó de esa cultura hip hop y nosotros hemos tenido la suerte de que les gustaba transmitirlo como Allen Beller», cuenta uno de los máximos referentes del rap nacional Kase.O.

Tras Foreign Nation (que acabó disolviéndose porque los dos trabajadores de la base fueron destinados a Alemania), lo que se conoce ahora como la vieja escuela fue surgiendo y apareció otro grupo que marcaría un antes y un después, Mission Hispana, del fallecido Germán Larone, que sirvió de puente para esos nuevos talentos que estaban a punto de lanzar a Zaragoza como punta de lanza del rap en España con la ayuda, por supuesto, de DJ Potas, desde su 'Hora Zulú' en Radio Mai, o DJC.

La mezcla de dos mundos

«Nos llegó el sonido del rap por la base americana. Crecimos con el rap de Estados Unidos y con algo del rap francés. En cuanto a la forma de escribir, por mucho que escuchásemos canciones sobre Nueva York, que era duro y crudo, al final yo me criaba aquí y tenía cierta melancolía y una lírica un poquito más poética de lo que pueda tener alguien del Bronx. De mezclar estos mundos salió la peculiaridad de nuestro rap».

Rapsusklei en una de sus primeras etapas. / EL PERIÓDICO

En ese sentido, el propio RdeRumba recuerda que «estar con la base al lado te abría un mundo porque las novedades que tardaban tres años en llegar, si llegaban, y tú tenías acceso a ellas desde el primer día». De ahí surge la anécdota que Sho-Hai cuenta a menudo. En la basura de su casa, en los años 80, su tía se encontró un día un montón de discos de funk: «Cuando se los vi, los pillé y eran clásicos que a España no habían llegado. Los había tirado un vecino que trabajaba en la base americana cuando se tuvo que volver a su país. Eran discos de funk superclásicos, que me abrieron la mente».

¿Por qué no Madrid?

Con todos esos mimbres, el rap ya se había inoculado en Zaragoza de donde proceden grandes figuras del rap en castellano en la actualidad: Violadores del Verso, Rapsusklei, Sharif, Momo,... Todos beben de un tradición que están transmitiendo también a las nuevas generaciones y que, en cualquier caso, deja un poco en el aire la gran pregunta de por qué en Zaragoza influyó mucho más la base americana musicalmente que en otros lugares como Madrid (por la base de Torrejón) o Sevilla (por Morón). Una opinión extendida, y parece lógico pensar que fue así, es que en Zaragoza, al ser un cruce de caminos, siempre ha tenido una permeabilidad especial y, además, quizá en aquella época en una ciudad como Madrid ya se había impuesto un estilo de música surgido de la Movida al que era difícil desbancar.