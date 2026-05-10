Juanma Bajo Ulloa presentará su última película 'El mal' en el ciclo La Buena Estrella

El martes 12 de mayo, Juanma Bajo Ulloa, uno de los cineastas españoles más destacados desde los años 90, será el invitado de la sesión 256 de La Buena Estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.

La sesión estará centrada en 'El Mal', su último largometraje, que se proyectará a las 18.00 horas en la sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad, con entrada libre.

Después de la proyección se celebrará un coloquio con el público protagonizado por Bajo Ulloa y moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, el coordinador de La Buena Estrella, el ciclo que este 2026 celebra su 30ª aniversario y que es candidato a los Premios Aragoneses del Año que entrega EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Imagen del largometraje 'El mal', de Juanma Bajo Ulloa / Frágil Zinema

Juanma Bajo Ulloa (Vitoria, 1967) ganó el Goya al mejor cortometraje por 'El reino de Víctor' (1989), deslumbró con sus dos primeros largometrajes — 'Alas de mariposa' (1992) (Concha de Oro del Festival de San Sebastián, fue el director más joven en lograr ese premio) y 'La madre muerta' (1993)— y con 'Air bag' (1997) consiguió un clásico de la comedia popular. Su carrera incluye otras películas tan interesantes como 'Frágil' (2004), 'Baby' (2020) o la que presenta en La buena estrella, El Mal (2026), un muy poderoso thriller psicológico.

'El Mal' cuenta la historia de Elvira (Belén Fabra), una ambiciosa periodista y escritora de discreto éxito que recibe una muy inquietante propuesta de Martin (Natalia Tena): escribir un libro sobre su gran “talento”, que le ha llevado a ser el mayor asesino de la historia. La película ha sido ampliamente elogiada por la crítica y propone una visión tan novedosa como cruda de aquello que tanto nos inquieta y atrae; de la sorprendente cercanía existente entre el bien y el mal, entre el odio más destructivo y el amor más puro.

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Como es habitual en el ciclo, la entrada es libre hasta completar el aforo.