La música como epicentro cultural del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza entre mayo y junio

Los meses de mayo y junio, además de anticipar el verano, son el momento de disfrutar el entorno del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza como escenario musical. El Ciclo de Música de Autor y el Ciclo En Petit Comité se desarrollan durante el mes de mayo y tomarán su relevo al mes siguiente los conciertos en el patio central y una nueva edición de la Noche en Blanco.

Las sesiones comienzan con el Ciclo de Música de Autor, coordinado por Gabriel Sopeña. El ciclo nace con el propósito de poner en valor la canción de autor como una forma de expresión artística íntima, comprometida y atemporal, capaz de conectar con el público desde la cercanía y la emoción.

El primero de los conciertos, protagonizado por el guitarrista y cantante argentino Hernán Filippini, ya tuvo lugar el pasado día 7 de mayo. Las otras dos tardes incluidas en el programa serán el 15 de mayo, con la zaragozana Ester Vallejo, y el 28 de mayo con el dúo aragonés Ixeya.

Miriam Carbonell y Eli López, son Ixeya / EL PERIÓDICO

Todos los conciertos son a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo. La entrada será gratuita, previa inscripción a través de la web de eventos de Unizar.

El Ciclo En Petit Comité, por su parte, cerrará su programación en el edificio de la plaza Basilio Paraíso con dos conciertos, 11 y 25 de mayo, a las 19.00 horas en la Sala Amar y Borbón. El primer lunes actuará la Academia de Música Antigua y el día 25 el escenario será para Ensemble de Clarinetes. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Esta programación busca dar espacio al alumnado y al profesorado del CSMA, así como reforzar la colaboración con la Universidad de Zaragoza. En esta edición, el ciclo se desarrolla de manera simultánea en dos sedes: la Sala Amar y Borbón del Edificio Paraninfo y el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

Junio llega con la música al aire libre

Durante el mes de junio, el Patio central del Paraninfo se convierte en un escenario privilegiado para acoger tres conciertos al aire libre que destacan por su diversidad estilística. El acceso será gratuito a todos los eventos.

El viernes 5, desde las 19.30 horas, el folk de O’Carolan sonará en antiguo edificio universitario. La formación ofrece una visión singular del panorama folk, fusionando tradición y músicas antiguas. Su propuesta parte del rico patrimonio musical aragonés para desarrollar composiciones sin fronteras, donde los timbres y las texturas adquieren un protagonismo especial, generando un universo sonoro lleno de matices, color y sensibilidad.

Bon Vivants and Friends en una de sus actuaciones en las calles de Zaragoza / Bon Vivants and Friends

A la semana siguiente, el jueves 11 de junio a las 19.00 horas, será el colectivo zaragozano Bon Vivants and Friends quienes pongan en liza su propuesta ecléctica, desde el jazz hasta la música clásica, con tonalidades pop, funk, soul y rock.

Por último, la música experimental de Rosin de Palo y la arpista Alba Calva actuarán el viernes 19 de junio, a las 19.00 horas. La improvisación en directo y la combinación de los distintos instrumentos de percusión y cuerda, hacen una suma perfecta que invita al público a sumergirse en una experiencia sonora abierta, donde la exploración, la escucha activa y la sorpresa son elementos fundamentales.

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El sábado 27 de junio es el día elegido para celebrar la Noche en Blanco, una velada que los espacios culturales de la ciudad dedican a abrirse al público y ofrecer actividades para todos los gustos. La Universidad de Zaragoza se unirá, de momento, con la actuación del grupo Swingdicato en el Paraninfo.