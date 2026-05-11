Más de 500 alumnos de los centros artísticos municipales salen a la calle en el Palafox a Escena

Apenas a unas semanas de que concluya el curso 2025-2026 de los centros de enseñanzas artísticas municipales la iniciativa Palafox a Escena alcanza su novena edición enfocado en el centésimo aniversario del cuartel que da nombre a este evento. Este próximo viernes 15 de mayo, una representación de los casi 2.000 alumnos matriculados en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música, la Escuela Municipal de Música y Danza, además de la Escuela Municipal de Teatro han preparado una programación más amplia y que permitirá comprobar el talento y los avances del alumnado con sus actuaciones entre 18.30 y las 0.00 horas.

Como es habitual, esta cita tendrá lugar en las instalaciones del antiguo Cuartel Palafox como un acto cultural, abierto a toda la ciudadanía, organizado como una jornada festiva en la que disfrutar de los progresos experimentados por los alumnos de todos estos centros municipales enfocados en diferentes disciplinas artísticas. Este año '1926' es el lema elegido en relación al centenario de la sede que acoge todos estos centros docentes municipales. Hace un siglo se levantó este equipamiento que, tras pasar por diferentes usos, ahora se centra en esta actividad educativa.

La programación

Los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música y la Escuela Municipal de Teatro (EMT), ofrecen un repertorio con una gran variedad de referencias y que conforman una programación intensa para los asistentes.

La velada comenzará con la energía y el talento de Jazz de la cuerda, una formación integrada por 102 alumnos y alumnas del Conservatorio Municipal Elemental de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán la vibrante 'Jazz Suite' de Katherine y David Blackwell.

A continuación, las voces de los diferentes coros de nuestros centros llenarán el escenario con un recorrido musical que irá desde la pasión de Carmen, de Bizet, hasta la inolvidable 'Yesterday', de The Beatles, ofreciendo un viaje sonoro lleno de emoción y sensibilidad.

La magia continuará con 'Moonlight Serenade', de Glenn Miller, interpretada por el alumnado del Conservatorio Municipal Profesional de Danza, que pondrá movimiento y elegancia a una de las melodías más emblemáticas de todos los tiempos.

Noticias relacionadas

La Escuela Municipal de Teatro pondrá el broche escénico con varias piezas de 'La ópera de los tres centavos', de Bertolt Brecht, acercando al público la fuerza teatral y el espíritu crítico de esta obra universal.