Ansó abraza la obra escultórica de Emilio Gastón: la faceta más desconocida del primer Justicia de Aragón de la democracia

Abogado, político, poeta...y también escultor. Emilio Gastón (Zaragoza, 1935-2018) cultivó muchas disciplinas y, entre otras muchas cosas, fue el primer Justicia de Aragón del periodo democrático, fundador de la revista ‘Andalán’ o uno de los pioneros del esperanto en la comunidad. Quizá su faceta menos conocida fue la de escultor, aunque el jurista zaragozano realizó un centenar de obras desde 1987 y el final de su vida.

Como recuerda su viuda, Carmen Gascón, la mayoría de ellas están "dispersas" por todo el territorio gracias a la generosidad del propio Gastón y ahora también de su viuda y su familia. Sus esculturas, por ejemplo, se pueden encontrar en la sede del Justicia de Aragón, en la capilla de San Martín del palacio de la Aljafería, el Centro Buñuel de Calanda o en los jardines de la Residencia Universitaria de Jaca.

Su obra se sigue expandiendo por la comunidad aún hoy en día, como se acaba de demostrar en Ansó. La localidad pirenaica ha abrazado dos de sus esculturas: ‘Mujeres luminosas’ y ‘Reserva de horizontes y galaxias’. Se podrán contemplar a partir de ahora junto a la iglesia de San Pedro, con vistas a unos paisajes que Gastón conocía bien, ya que su familia era de Hecho. "Todas estas donaciones tienen un componente afectivo muy importante. Emilio estaba muy vinculado con Hecho y además tenía amigos en Ansó", reconoce Carmen Gascón, que defiende un arte abierto a toda la ciudadanía: "Si es posible hay que sacarlo a la calle, porque el arte tiene sentido cuando inspira y evoca algo al que lo mira".

Gascón, que este próximo sábado participará en el acto inaugural de las esculturas, asegura que todo han sido facilidades por parte del ayuntamiento: "Todo surgió de una forma muy natural. Emilio tiene una casa en Hecho que es más bien un museo. Un día vinieron desde Ansó para ver unos trajes, se percataron de algunas de sus esculturas y así comenzó este proyecto".

Emilio Gastón. / pda

Las dos obras instaladas guardan una estrecha relación con la figura femenina, tal y como las concibió Gastón. "La verdad que encajan muy bien con la historia de Ansó y con las denominadas ‘mujeres golondrinas’", comenta Gascón en referencia a esas jóvenes de los valles del Pirineo que entre mediados del siglo XIX y principios del XX cruzaban a pie la frontera hacia Francia para trabajar en fábricas de alpargatas durante el invierno. "De alguna forma simbolizan la tenacidad y resistencia de las mujeres rurales", apunta Gascón.

Un Pirineo sin fronteras

Por todo ello, la villa de Ansó ha recibido las dos obras como un "valioso regalo que podrá ser admirado por vecinos y visitantes", tal y como subraya su alcaldesa, Blanca Alfonso, que también agradece al Obispado de Jaca que haya autorizado su instalación en el jardín anexo a la iglesia de San Pedro.

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Las dos obras representan "a las mujeres de todos los tiempos", a aquellas "que han hecho la revolución silenciosa y no violenta de la fraternidad", como escribió Gastón en una poesía sobre esa citada ‘Mujeres luminosas’. Ambas esculturas contarán a corto plazo con sus respectivas placas. En ellas figurará el nombre de su autor, un hombre que soñó "un Pirineo sin fronteras". "Emilio tenía una visión universal del mundo", subraya Gascón, que recuerda perfectamente cuándo empezó a interesarse por la escultura. "Comenzó en 1987 haciéndolas en barro, pero pronto se pasó al hierro. De alguna forma le ayudó a sacar fuera su creatividad sin esa presión que sentía cuando escribía poesía", rememora Gascón.