Crónica del concierto de Coque Malla en Zaragoza: Y por la noche, ha hecho lo de siempre, porque le gusta y porque le divierte

Corría el año 1988 cuando un imberbe Coque Malla, con su banda, Los Ronaldos, lanzó una de esas canciones que le cambian la vida a uno. La Movida estaba plenamente vigente y la fiesta era continua. Por eso, ese estribillo, ya saben «y por las noches haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte», se incrustó en la cabeza de millones de jóvenes que se hicieron 'amigos' de Coque Malla. Casi 40 años después, el madrileño se puede decir que, en cierta manera, ha vuelto a sus orígenes, a tocar en una pequeña sala (el Rock & Blues de Zaragoza) y, aunque él mismo ha advertido que iba a ser un concierto con un "repertorio curioso homenaje a los grandes de la música", y se ha hecho de rogar la canción, en los bises de su esperada actuación ante apenas 200 personas ('sold out' anticipado a pesar de ser lunes) ha interpretado 'Por las noches'.

Pasan los años para Coque Malla y subirse a un escenario sigue siendo, para él, a tenor de lo visto este lunes en el Rock & Blues algo adrenalítico que le hace feliz. Como si 'Por las noches' (tampoco es que sea una canción con el mayor nivel letrístico de la historia, claro está) fuera una filosofía de vida que llega mucho más lejos de aquellos años de juventud en la Movida madrileña. Por eso, casi daba igual si la hubiera tocado o no. Y es que, además, cuenta con una banda tan solvente con la que no he tenido ningún temor a interpretar temas clásicos de David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles (una brillante 'Hey Jude' ha inaugurado los bises) y hasta de Mink Deville (el primer nombre artístico de Willy Deville del que ha rescatado 'You cant do without it', de su primer disco, 'Cabretta'). Por el camino, los ha intrercalado con temas suyos y de Los Ronaldos a pesar de que le ha espetado al público, "¿por qué queréis temas míos teniendo estos de estos grandes?".

La respuesta a esta pregunta es sencilla y se la ha contestado él mismo. Cuando Coque Malla ha empezado a interpretar 'Berlín' ha exclamado un "¿pero ya hay una chica llorando?". Otro detalle. Han sonado los primeros acordes de 'No puedo vivir sin ti' y alguien ha gritado "¡Mi canción!" a lo que Coque le ha respondido "y la de todo el mundo, querida".

Enérgico y contundente

Coque Malla, tras tener que posponer la fecha inicial prevista para este concierto con el que se celebraba el décimo aniversario del ciclo En petit comité del Rock & Blues, se ha presentado enérgico con su banda y, con la misma precisión, ha facturado un concierto con intensidad y con tiempo para repasar un repertorio hecho a su gusto que se ha prolongado hasta casi las dos horas.

Una actuación que ha convencido a casi todo el mundo (siempre hay alguien descontento, es ley de vida) y en la que Coque Malla ha dejado claro (quizá en momentos con demasiada energía) que no había venido a cumplir al expediente sino que realmente, tal y como había pregonado al anunciar el concierto, tenía ganas de volver a los escenarios después de unos meses en los que no los había pisado. "Hoy estaba muy nervioso, mucho más que antes del Movistar Arena con 15.000 personas porque aquí os veo las caras y hacía muchos meses que no me subía a un escenario", ha señalado Coque Malla, que no ha dudado en alabar el Rock & Blues, "no hay sala más bonita en España",

Repertorio para todos

¿Y el público? Teniendo en cuenta que agotó las entradas en menos de dos horas y que Coque Malla, a estas alturas de su carrera, ya sabe qué teclas tocar y qué debe hacer para que el público se vaya satisfecho, sí, los espectadores han disfrutado mucho de un concierto especial.

A lo largo de la noche, de su repertorio, han sonado temas como 'Escúchame', 'La señal', 'Adiós Papá', 'Berlín', 'Termonuclear', 'Guárdalo con amor', 'No puedo vivir sin ti', 'Un lazo rojo, un agujero', 'Por las noches' y 'Me dejó marchar', canción con la que le ha puesto Coque Malla el broche de oro a su concierto en una ciudad a la que ha prometido volver con el disco nuevo.