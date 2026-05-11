El festival Diosas Fest impulsará la creación artística femenina en Huesca y Francia

El festival Diosas Fest, que conecta Aragón con los Altos Pirineos franceses a través de la cultura, nace con el objetivo de impulsar la creación artística femenina. En su primera edición se desarrollará en dos fines de semana, el primero en Huesca y otro en Bonnemazon, con disciplinas artísticas que van desde la música, talleres, circo o gastronomía, entre otros.

La directora de NUT Producciones, Estela Rasal, ha reivindicado la creación femenina y manifestado lo siguiente: "Este festival era para mí necesario porque estaba harta de escuchar a los programadores decir que no encontraban trabajos de mujeres y la verdad es que hay muchísimos, a nosotros nos ha constado elegir, y las mujeres estamos allí y hay que dar visibilidad a lo que existe".

La primera edición de Diosas Fest arrancará en Huesca el viernes 18 de septiembre con actividades vinculadas al cine y los procesos de creación artística, incluyendo la proyección de una película, estreno en Aragón. El sábado 19, la plaza de toros de Huesca acogerá una jornada dedicada a las artes escénicas, los talleres participativos, la gastronomía, el mercado artesano, una propuesta de 'stand-up', protagonizada por las actrices Yolanda Blanco, Minerva Arbués, Irene Alquézar y música en directo.

La programación completa

La noche del 19 terminará con una apuesta musical, que arrancará con la artista zaragozana Erin Memento y, a continuación, la actuación del trío francés La Poison y su electro punk retrofuturista. El nuevo proyecto musical de Ruth Lorenzo, RUTH, cerrará las actuaciones en directo. El seguimiento entre actuaciones estará a cargo de Dj Luna Roja y la noche cerrará con una sesión de la también dj Barbara Gartland.

El domingo 20 Diosas Fest trasladará parte de su actividad al espacio urbano de Huesca con propuestas de calle y acciones culturales abiertas a la ciudadanía.

Al siguiente fin de semana, Diosas Fest viaja hasta la L'Abbaye de l'Escaladieu, en Francia, donde el viernes 25 de septiembre tendrá lugar el concierto inaugural. El sábado 26 se celebrará una jornada multidisciplinar con talleres de serigrafía, fotografía, cerámica o DJ con vinilos, un espacio para el diálogo, un mercado de artesanía con creadoras de Alto Pirineos y Aragón y tres espectáculos: 'SORO!', una propuesta de danza de Cie Chaos; la actuación de Cocanha, el proyecto musical de Caroline Dufau y Lila Fraysse que se nutre del repertorio tradicional occitano y la representación teatral de la obra 'La venganza de Godzilla' de Cie Barbara Reyes.

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El domingo 27 de septiembre, el festival concluirá con conciertos, actividades culturales y visitas guiadas en este emblemático enclave patrimonial de los Altos Pirineos. Los espectáculos programados para esta última jornada son 'B.A.K' de Cie Hecho en Casa, una propuesta teatral que recorre tres retratos femeninos en torno a la familia y la memoria; Virage Ravage, un viaje sonoro hipnótico entre gadulka búlgara y acordeón cromático y 'NAOS', el concierto polifónico contemporáneo de Les Conférences Vocales inspirado en las compositoras actuales y en los vínculos entre voz, cuerpo y cosmos.