La reflexión del 'best seller', que siempre visita Zaragoza, tras firmar apenas seis libros en tres horas: "El día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de dónde vengo"

Es uno de los autores españoles que en la actualidad vende más libros ya que acumula, de entre todas sus obras, más de seis millones de ejemplares vendidos y sus lanzamientos son un acontecimiento. También encendidos son los debates que provocan sus obras y sus finales como el último de 'Mentira'.

Juan Gómez-Jurado es un habitual en Zaragoza cuando publica nuevo libro ya que no falta su visita a la ciudad para promocionar sus lanzamientos, pero este fin de semana está de actualidad porque ha vivido una anécdota que ha sorprendido a sus seguidores en la Feria del libro de Vallecas. Y es que el escritor 'best seller' según él mismo ha confesado apenas vendió seis libros en tres horas cuando sus firmas suelen ser multitudinarias con filas imposibles.

"Esto es lo normal"

Algo que él se lo ha tomado com un aprendizaje: "Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas. Y esto es lo normal. Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase. Y te va a pasar. A veces vendrá gente. Y otras lloverá. O hará un sol que ahuyenta. O simplemente no será el día. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien", ha comenzado el texto que ha compartido a través de sus redes sociales.

"A mí me sigue pasando. Y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de dónde vengo. A los que escribís en silencio esperando vuestra primera caseta: la tendréis. Y algún día también estará vacía. Volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página. Es lo único que cuenta. Y a las seis personas que hoy se mojaron conmigo: gracias," ha remachado su mensaje.