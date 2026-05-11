Muere el librero Beni Ibor y se apaga la llama de una histórica librería con más de 75 años de trayectoria
Una enfermedad acaba con la vida del activista cultural que deja una profunda huella en el sector
El librero barbastrense Bienvenido Ibor, de la icónica librería Ibor de la ciudad oscense, ha fallecido a los 65 años víctima de un cáncer por lo que también se pone fin a un negocio que contaba con una sólida trayectoria de más de 75 años.
Un negocio que creó su padre en 1952 como Gráficas Ibor y que tras consolidarse dio lugar a la librería que, desde hace años, regentaba Beni Ibor, librero muy activo y que asumió su papel como artefacto cultural de Barbastro con la colaboración muy activa en iniciativas como el Festival Barbitania, que organiza el consistorio.
Más que un dispensador
La librería era mucho más que un dispensador de libros ya que, tras un reforma en el año 2015 auspiciada por Beni Ibor, han tenido lugar a lo largo de toda esta década firmas de libros, presentaciones, charlas, cuentacuentos, vermú literario, noche de libros, concursos fotográficos y exposiciones.
Además, la librería recibió varios reconocimientos como el que tuvo en los Premios de Comercio de Aragón y estuvo varias veces entre las 25 candidatas al Premio Librería Cultural que organiza la Confederación Española de Fremios de Asociaciones de Libreros (Cegal).Hace un año, ganó uno de los galardones Germana Foix que entrega el propio Ayuntamiento de Barbastro.
El funeral se celebrará este martes en la catedral de Barbastro, a partir de las 16.30 horas.
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