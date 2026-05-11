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Unos cines de Zaragoza programan un maratón de 'El señor de los anillos': cómo conseguir las entradas

Los espectadores podrán ver las versiones extendidas de los tres filmes

'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' es la primera de la trilogía.

'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' es la primera de la trilogía. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Los fans de la obra maestra de Tolkien, 'El señor de los anillos', que ha sido llevada al cine están de enhorabuena. Por un lado, porque los cines Palafox y Aragonia de Zaragoza van a proyectar las tres películas, 'La comunidad del anillo', 'Las dos torres', y 'El retorno del rey' en versión extendida desde el 15 de mayo, 22 de mayo y 29 de mayo, respectivamente; sino porque, además, habrá una sesión conjunta, un maratón en el que se podrán ver los tres filmes extendidos seguidos dirigidos por Peter Jackson.

Así, el plan previsto es que el 6 de junio a las 11.30 horas se proyecte 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' para, tras un descanso a las 15.00 horas, proseguir con 'El señor de los anillos: Las dos torres' (16.00 horas) y 'El señor de los anillos: El retorno del Rey' (21.00 horas). Además, habrá dos opciones distintas, ya que, con los mismos horarios, en Aragonia se proyectarán las versiones láser en versión original subtitulada en castellano, mientras que en los Palafox se verán las versiones dobladas.

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Las entradas ya se pueden comprar a través de la web de los cines a un precio de 21,90 euros.

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