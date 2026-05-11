El Espacio Zity anuncia su 'rave' más esperada para la noche del 11 de octubre en Zaragoza: cómo comprar las entradas

El Espacio Zity de Zaragoza confirma un año más la presencia del colectivo Blackworks en su programación de las Fiestas del Pilar. La noche electrónica más potente de Zaragoza tendrá lugar el domingo 11 de octubre con una propuesta que vuelve a situar a la capital aragonesa en el mapa de los grandes festivales de música electrónica de Europa.

Blackworks revalida el éxito de su pasada edición en el Zity con su aclamada 'dark rave', una experiencia sonora y visual que reúne a algunos de los nombres más destacados del techno y el 'hardtechno' actual. El colectivo, procedente del circuito más potente de la electrónica europea, ha consolidado un estilo propio que combina atmósferas oscuras, producción audiovisual de vanguardia y una selección artística de primer nivel.

Universo inmerso

Con una propuesta que va más allá del concepto tradicional de festival, Blackworks construye en cada 'show' un universo inmersivo en el que el sonido, la luz y la escenografía se funden para crear una experiencia única. Su regreso al Zity es una de las citas más esperadas del año por la comunidad electrónica de Aragón y del resto del país.

Noticias relacionadas

Las entradas para la noche de Blackworks en el Zity estarán disponibles a partir del miércoles 20 de mayo a las 18.00 horas, con precios desde 27 euros, la entrada general, y 40 euros la entrada VIP con acceso a una zona acotada en el escenario. La venta se realizará a través de la web del Espacio Zity.