Coque Malla en su concierto de Zaragoza: "Volveremos y tocaremos en La Rosaleda"
El artista comete un divertido desliz en el tramo final de su actuación en el Rock & Blues
Coque Malla se mostró, a pesar de los nervios que confesó que tenía, muy suelto y cómodo sobre el escenario del Rock & Blues en su concierto de este lunes en Zaragoza ante apenas 200 personas. Fue un concierto especial con un repertorio muy diferente al que suele realizar en sus conciertos pero en el que, el público, como siempre, respondió.
El artista no dejó de alabar la sala, "es la más bonita de España", dijo casi al inicio de su actuación, para después agradecer todas las facilidades que les habían puesto, "lo han entendido todo", y ya en la parte final ha hecho un nuevo alegato: "Es un honor haber podido tocar aquí, esta es de las salas que ya no quedan y son las que permiten que la música siga viva", reivindicó.
La emoción traicionera
Pero la emoción le acabó jugando una mala pasada a Coque Malla que, antes de interpretar 'Me dejó marchar' para despedir el concierto, proclamó que volvería a Zaragoza con nuevo disco y gira para actuar... ¿Dónde? "Volveremos y tocaremos en La Rosaleda", proclamó en un claro lapsus entre La Romareda y el estadio de Málaga.
Cosas del directo que, en cualquier caso ha causado más sonrisas que otra cosa entre el público asistente.
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