La Escuela de Arte de Zaragoza expone el talento de sus alumnos en la feria Volare

La Escuela de Arte de Zaragoza celebra de nuevo su Feria de Artes Plásticas y Diseño, conocida como Volare. Este sábado 16 de mayo, el alumnado de la escuela mostrará su talento en una jornada abierta al público en el edificio multiusos de la escuela, identificado como "el de madera".

Volare sirve para que el estudiantado de la Escuela de Arte de Zaragoza exponga y ponga a la venta piezas realizadas por ellos mismos y relacionadas con sus capacidades profesionales. Este año, se cuenta con una cincuentena de alumnos y alumnas inscritos, vinculados a cualquiera de los ciclos formativos de grado superior que se ofertan en el centro, tales como: Animación, Gráfica publicitaria, Gráfica interactiva, Ilustración, Cómic, Técnicas escultóricas, Escultura aplicada al espectáculo, Grabado y técnicas de estampación, Cerámica artística, Joyería artística, Arquitectura efímera y Proyectos de decoración.

Durante la feria se contará con servicio de cafetería y música, con sesiones a cargo de DJ Nylong, que completan un interesante plan de ocio familiar al aire libre en nuestra espectacular terraza.

Se trata de un evento cultural cuyo objetivo es mostrar a la ciudad el futuro talento profesional de nuestro alumnado, a punto de titularse o recién titulados, y dar a conocer las especialidades que se ofertan en el centro. Así mismo, es una excelente oportunidad para que comprueben la aceptación de su trabajo a los ojos del gran público, fomentando además el contacto con otros profesionales. La Escuela de Arte de Zaragoza es referente de las enseñanzas artísticas en Aragón, suponiendo esta feria una buena oportunidad para las personas interesadas en conocer el carácter y la personalidad del centro.

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El horario del Volare será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.