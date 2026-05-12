Juanma Bajo Ulloa (director de 'El mal') en Zaragoza: "El cine está en manos de la corrección política, es pura propaganda ideológica"

"Hay que tener en cuenta que mi película se llama 'El mal' por lo que las líneas rojas no existen. No he querido provocar con las escenas pero si no en la sala 2 ponen 'Bambi'". El cineasta Juanma Bajo Ulloa ha presentado este martes su última película, 'El mal', en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en una nueva sesión de La buena estrella, ciclo coordinado por Luis Alegre. En ella, una ambiciosa periodista es contactada por un inquietante personaje que le propone obtener el ansiado éxito escribiendo el libro sobre su talento, el de el mayor asesino de la historia.

Un proyecto que data del año 2006 que, casi dos décadas después decidió rescatar el director: "En 2021 me di cuenta que la sociedad es todavía más egocéntrica y narcisista que la de 2006 por los medios, las redes y el mecanismo política que lo cultiva con el 'tú lo vales'. Entonces decidí recuperar el guion aunque lo conecté más con la socidad para hacerlo más doloroso e incómodo para el espectador", ha explicado Bajo Ulloa.

Como curiosidad, el director ha desvelado que la que se acabó rodando fue "la décima versión del guion y en montaje aún hubo uno más, así que la que ha llegado al espectador es la número 11. La que entró en rodaje fue la novena, pero sobre ella ya fuimos haciendo cambios. Fundamentalmente, se ha reducido, algunas secuencias han desaparecido para darle más ritmo y para conectarla más con la realidad".

"Hemos creado niños"

La película pone en primer plano, como su nombre indica, el mal, un concepto que, en opinión del cineasta, no está dispuesto a asusmir la sociedad: "Se oculta la responsabilidad, hemos creado niños porque la sociedad no quiere responsabilidades, hemos cultivado el libre albedrío, el mar está fuera y el enemigo es otro. El régimen ha hecho como los totalitarios y ha creado borregos consumistas", ha clamado con contundencia antes de seguir con la reflexión: "Las buenas religiones cultivan la responsabilidad y asumir los actos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un confesor y un psicólogo? El primero te perdona pero no desrreponsabiliza de tus actos; el psicólogo te perdona, te cobra y te dice que has hecho eso por un trauma del pasado. El triunfo del psicoanálisis", ha ironizado.

El cineasta Coque Malla en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. / JAIME GALINDO

En 'El mal', ha relatado Juanma Bajo Ulloa, queda claro que "nos atraen los actos malvados porque nos reconocemos en ellos, es decir, nos atrae lo oscuro porque es parte de nosotros, y de ahí, el éxito de las series de psicópatas", ha señalado. La asesina de la serie, Martin, "conecta mucho con lo infantil y mata porque se le da bien, porque es su obra, no tiene venganza en sí misma", ha insistido el director de la película.

"Ir donde la corrección política no llega"

El vitoriano cree que él con su película ha querido "ir a lugares donde el cine por corrección política no llega. Y a mí no es que me interese el morbo o el gore, pero sí que representa la crueldad de alguien", ha matizado. ¿Está el cine actual condicionado por la corrección política? "No está supeditado, está en manos dela corrección política, actualmente lo que hay en las salas es pura propaganda ideológica, el cine es una excusa para el adoctrinamiento. Solo hay que ver los festivales, principalmente los de serie A, todo gira sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el cine".

El director ha recordado que hace 18 años estrenó un documental sobre Distrito 14. "Pasó de un encargo para rodar el último concierto con la presencia de todos los miembros de la banda a un documental cuando me di cuenta de la personalidad de Mariano (Casanova), Quique (Mavilla) y Susana (Almarcha) y de que era la historia de un grupo de rock", ha señalado. "Casi siempre se hacen documentales sobre bandas muy populares y ahí me di cuenta de que había rechazado primero hacer un documental sobre ellos porque no los conocía, pero eso era precisamente el argumento para hacerlo. Representaban la mayoría de personas que hemos tenido un sueño y nos sale regular", ha afirmado Bajo Ulloa.