'Los Disparates' de Goya viajan hasta Teruel

El Gobierno de Aragón y la Fundación Goya en Aragón, en colaboración con Fundación Caja Inmaculada, han inaugurado este martes en el Archivo Histórico Provincial de Teruel la exposición ‘Goya. El vuelo de la razón: Los Disparates’, que muestra la serie del genio aragonés en edición facsímil, propiedad de Fundación CAI.

La serie original consta de 22 estampas, se realizó entre 1815-1824 y fue publicada a posteriori. De las 22 planchas que componen la serie, 18 fueron editadas en 1864 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y las cuatro restantes se publicaron en París en 1877. Todas ellas tras la muerte del autor.

Esta exposición muestra el mismo número de ejemplares idénticos a los originales. Los miedos, la violencia, las creencias, vicios y errores del ser humano como expresión crítica universal de su esencia, dan sentido y unidad a esta serie. Destacan cuestiones como la idea fantástica de volar en ‘Modo de volar’, el erotismo y la relación amorosa como acto devorador del ‘Caballo raptor’ y la ridiculización de los que rodean al monarca Fernando VII, y se jactan de ser leales, en ‘La lealtad’.

Goya es una de las grandes figuras del grabado. Dominó todas las técnicas de su época como aguafuerte, aguatinta y punta seca, empleadas en los Disparates, además de la litografía que utilizaría en obras posteriores.

Esta es la tercera muestra organizada en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, después de ‘Goya. Fantasía y razón. Los Caprichos’, en 2024, y ‘Goya. Testigo del horror: los Desastres de la guerra’, en 2025. Las ediciones facsímiles conservadas por la Fundación Caja Inmaculada permiten su exposición y difusión de forma accesible, con una calidad que acerca estas obras de interés universal a toda la ciudadanía.

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La muestra se podrá visitar en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.