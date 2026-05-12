Manuel Vilas se enzarza con una lectora que critica 'Ordesa': "¿Por qué eliges odiar?"

El escritor aragonés Manuel Vilas dio su gran salto en la literatura nacional con la publicación de 'Ordesa', un libro que se calcula ha llegado a más de 600.000 lectores y que recibió muchos elogios tanto de la crítica como del público... de casi todos los lectores porque el barbastrense acaba de mantener una discusión sonada a través de la red social X con una lectora decepcionada.

"Manuel Vilas me parece un brasas catedralicio, 'Ordesa' un peñazo sobrevalorado y el libro que ha escrito ahora un enigma porque no lo voy a leer", escribió la usuaria @ignaciadepano el pasado viernes. Una afirmación que hubiera pasado como una más en las redes sociales, pero el escritor aragonés decidió contestarle: "Hay unas seiscientas mil personas en el mundo a quienes "Ordesa" les llegó limpia y honestamente al corazón. Y a ti te parece un "peñazo". Hay odio en tu mirada. No es el libro. Eres tú. ¿Por qué eliges odiar?".

"Sinceramente, me das igual"

Lejos de acabar la discusión, @ignaciadepano prosiguió reprendiéndola: "No confundas que tu libro me parezca un peñazo sobrevalorado con odiarte. No te conozco y sinceramente me das igual. Lo que te aconsejaría, si me lo permites, es que aceptes con más humildad y sentido del humor las opiniones que se puedan tener sobre tus libros y no te vuelvas loco. Haz como yo, que me da exactamente igual lo que me digas". Un comentario que también tuvo respuesta por parte de Vilas: "Es que a mí no me das igual. Ningún ser humano me da igual. Y no confundo la persona con el libro. Me importa la gente. Me importa tu opinión. Y la respeto, pero me asusta el desprecio. No entiendo el desprecio".

La discusión entre ambos ha tenido también intervenciones de varios usuarios que se han posicionado al lado de uno y de otra.