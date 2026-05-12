Manuel Vilas se enzarza con una lectora que critica 'Ordesa': "¿Por qué eliges odiar?"
El escritor aragonés se defiende de una persona que le llamó "brasas catedralicio'
El escritor aragonés Manuel Vilas dio su gran salto en la literatura nacional con la publicación de 'Ordesa', un libro que se calcula ha llegado a más de 600.000 lectores y que recibió muchos elogios tanto de la crítica como del público... de casi todos los lectores porque el barbastrense acaba de mantener una discusión sonada a través de la red social X con una lectora decepcionada.
"Manuel Vilas me parece un brasas catedralicio, 'Ordesa' un peñazo sobrevalorado y el libro que ha escrito ahora un enigma porque no lo voy a leer", escribió la usuaria @ignaciadepano el pasado viernes. Una afirmación que hubiera pasado como una más en las redes sociales, pero el escritor aragonés decidió contestarle: "Hay unas seiscientas mil personas en el mundo a quienes "Ordesa" les llegó limpia y honestamente al corazón. Y a ti te parece un "peñazo". Hay odio en tu mirada. No es el libro. Eres tú. ¿Por qué eliges odiar?".
"Sinceramente, me das igual"
Lejos de acabar la discusión, @ignaciadepano prosiguió reprendiéndola: "No confundas que tu libro me parezca un peñazo sobrevalorado con odiarte. No te conozco y sinceramente me das igual. Lo que te aconsejaría, si me lo permites, es que aceptes con más humildad y sentido del humor las opiniones que se puedan tener sobre tus libros y no te vuelvas loco. Haz como yo, que me da exactamente igual lo que me digas". Un comentario que también tuvo respuesta por parte de Vilas: "Es que a mí no me das igual. Ningún ser humano me da igual. Y no confundo la persona con el libro. Me importa la gente. Me importa tu opinión. Y la respeto, pero me asusta el desprecio. No entiendo el desprecio".
La discusión entre ambos ha tenido también intervenciones de varios usuarios que se han posicionado al lado de uno y de otra.
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