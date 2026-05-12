El músico zaragozano Puritani lleva su último disco 'Catedrales en la niebla' al Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado de Zaragoza acoge esta semana 'Catedrales en la niebla', la nueva propuesta escénica y musical de Puritani, el proyecto liderado por Sergio Ortas. El espectáculo podrá verse del viernes 15 al domingo 17 de mayo.

La cita, incluida en la programación cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, plantea un concierto que va más allá del formato recital para convertirse en una experiencia escénica, poética y emocional. Tras su recorrido en estudio, 'Catedrales en la niebla' toma ahora cuerpo sobre el escenario con una puesta en directo en la que música, palabra y presencia construyen un universo propio.

Puritani y su banda articulan un paisaje sonoro en el que conviven el bolero, el blues y la raíz ibérica, atravesados por ecos mediterráneos, soul y rock. Sobre el escenario, Sergio Ortas 'Puritani' estará acompañado por José Luis Seguer 'Fletes' a la batería; Nacho Estévez a la guitarra española, laúd y buzuki; Coco Balasch al contrabajo y bajo; y Ernesto Cossío a la guitarra eléctrica, acústica y laúd.

El espectáculo propone un viaje por los márgenes y una mirada poética sobre algunas heridas contemporáneas. Sus canciones transitan por exilios interiores, rebeliones del amor y personajes suspendidos entre la derrota y la esperanza: un Cristo vencido, un capitán que canta recetas en alta mar o figuras errantes que avanzan entre la niebla.

Cada pieza funciona como una escena y cada letra como un fragmento de vida. Del cabaret al salmo, del susurro al estallido, Catedrales en la niebla avanza como una ceremonia laica en la que conviven la fragilidad, el desgarro y la belleza.

Más que un recital, 'Catedrales en la niebla' se presenta como un encuentro con la intemperie emocional de nuestro tiempo. Una propuesta que invita al público a atravesar sombras y luces hasta alcanzar una certeza final: quizá no exista consuelo fácil, pero sí belleza —y acaso verdad— en medio de la niebla.

'Catedrales en la Niebla', podrá disfrutarse en el Teatro del Mercado, del viernes 15 al domingo 17 de mayo, viernes y sábado a las 20:00 horas y domingo a las 19:00 horas.