Pablo López y Luz Casal pondrán la guinda a un SoNna Huesca con 27 espectáculos por toda la provincia
El Festival Sonidos en la Naturaleza apuesta por escenarios de pequeño formato en enclaves naturales
La Diputación Provincial de Huesca continúa con su apuesta por el Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, que este año 2026 celebrará su séptima edición. Surgido como una cita alternativa en tiempos de pandemia, sus escenarios de pequeño formato en enclaves naturales -la gran mayoría- y en espacios urbanos singulares, lo convirtieron desde su nacimiento en una apuesta de futuro.
El SoNna Huesca celebrará en 2026 su concierto número 200 y en su séptima edición volverá a recorrer las diez comarcas altoaragonesas entre el 4 de julio y el 12 de septiembre. Un total de 27 conciertos y/o espectáculos de circo teatro que durante los fines de semana del verano recorrerán la provincia en la denominada la caravana del SoNna Huesca, que acerca la cultura a los pueblos y da a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.
Nuevos escenarios y los artistas
El festival descubrirá este año escenarios como el Parque de Los Olmos de Binéfar, el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc, la Iglesia de San Martín de Ordovés, en Sabiñánigo, la iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué (Caldearenas), la ermita del Viñedo de Loporzano, la Bodega Edra de Ayerbe y el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles; todos ellos debutantes en el festival.
Artistas procedentes de Francia, Colombia, Argentina, EE.UU, Senegal, Italia o Perú, si resumimos la participación internacional, pero también de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid o Murcia.
Entre los nombres más reconocibles estarán Raúl Refree y Niño de Elche (Madrid), el ensemble hispano francés Cantaderas, Tori Sparks (EE.UU.), Los Hermanos Cubero (Castilla la Mancha), Momi Maiga (Senegal), Matthieu Saglio (Francia) o el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío (Aragón).
El cierre, como siempre lo pondrá la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena, habitual escenario de la multitudinaria clausura, con los únicos dos conciertos de pago del certamen, en esta ocasión los que protagonizarán el andaluz Pablo López y la gallega Luz Casal.
LA PROGRAMACIÓN COMPLETA
4 de julio. Raül Refree y Niño de Elche. CDAN.
5 de julio. Diego Guerrero & Muerdo. Espacio Vicente Baldellou en Alquézar.
11 de julio. Ensemble Cantaderas. Paseo del Sifón en Albelda.
12 de julio. Ëdda Díaz. Parque de Los Olmos de Binéfar.
18 de julio. La Bulale & Lala Nova. Ermita de San José de Fonz.
19 de julio. Isla Kume. Carrasca de Larredán en El Pueyo de Santa Cruz.
25 de julio. Belén Natalí. Anfiteatro de la Estación Internacional de Canfranc.
26 de julio. Tori Sparks. Borda de Juan Ramón de Aísa.
31 de julio. Los Hermanos Cubero. Iglesia de San Martín de Ordovés.
1 de agosto. Idoipe y María Rodés. Iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué.
2 de agosto. Nico Miseria. Ermita del Viñedo de Loporzano.
7 de agosto. Gilipojazz. Bodega Edra de Ayerbe.
8 de agosto. Momi Maiga. Bodega Laus de Barbastro.
9 de agosto. Joan Miquel Oliver. Ermita de San Medardo de Benabarre.
14 de agosto. Lorena Álvarez. Llanos de Planduviar de Broto.
15 de agosto. Banditori. Iglesia de San Miguel de Linás de Broto (Torla).
16 de agosto. Matthieu Saglio. Sendero El Cornato de Bielsa.
21 de agosto. La Trapecionista. Bosque de Castejón de Sos.
22 de agosto. Kankarro. Ermita de Nuestra Señora de la Ganza de Calasanz (Peralta de Calasanz).
23 de agosto. Gerardo López Trío. Parque La Gabarda de Alberuela de Tubo.
28 de agosto. El nido. Finca Valonga de Belver de Cinca.
29 de agosto. Alejandro y María Laura. Fuente de los Recuerdos de Fraella (Grañén).
30 de agosto. Terrae. Parque Forestal La Sierra de Ballobar.
5 de septiembre. Manu Sija. Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles.
6 de septiembre. Hot Hands (Ernesto Cossío y Joaquín Pardinilla). Ermita de Nuestra Señora de Treviño de Adahuesca.
11 de septiembre. Pablo López. Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.
12 de septiembre. Luz Casal. Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.
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