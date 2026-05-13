50 actividades gratuitas para disfrutar de la quinta temporada del Kiosco de las Letras

El Kiosco de las Letras inicia este sábado 16 de mayo su quinta temporada consolidándose ya como uno de los espacios culturales al aire libre de referencia en Zaragoza. La antigua biblioteca municipal situada en el Paseo de los Bearneses del Parque Grande José Antonio Labordeta volverá a abrir sus puertas con una programación que une, en las 50 actividades ya cerradas, literatura, arte, cine, creatividad y actividades familiares en un entorno único de la ciudad. Escritores y artistas de primera talla como Diego Galán (redry), Alice Kellen, Elvira Mínguez o Diego Vicente encabezan una programación gratuita pensada para todos los públicos.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa, han presentado la temporada en la propia plaza de El kiosco, y cuyo espacio de cafetería y terraza estará, por segundo año consecutivo, gestionado por la empresa zaragozana Mattisse. "Lo más apasionante de El Kiosco es que consigue congregar a niños, jóvenes, familias y mayores alrededor de la cultura. Y hacerlo además de una forma abierta, cercana y, por último y muy importante, gratuita", ha señalado durante el acto Sara Fernández, que ha felicitado la trayectoria de la antigua biblioteca en sus primeros cinco años de vida.

Por su parte, la concejal de Educación, Paloma Espinosa, ha incidido en la apuesta del Ayuntamiento por un lugar que, ha dicho, "representa muy bien la manera en la que entendemos la educación y la cultura en este Gobierno: cercanas, compartidas y presentes también fuera de los espacios tradicionales".

Actividades para todos los públicos

El fin de semana de inauguración arranca con fuerza el sábado 16 de mayo. A las 11.30 horas, Kids&Us ofrecerá el espectáculo teatral en inglés 'Under the sea', acompañado de un espacio de manualidades (art & craft) para público infantil disponible durante toda la mañana. A las 12.30 horas, será el turno del primer Vermú Literario de la temporada, en el que escritores locales podrán leer parte de sus obras en un rato de micro abierto. Esta junto con varios talleres de escritura creativa y la celebración de dos Reading Parties, serán algunas de las grandes apuestas de este año para dinamizar el jardín a través de la escritura y la lectura en formato interactivo.

Al caer la noche, la plaza del Kiosco se transformará de nuevo en un cine de verano. Sobre las 21:30 horas se iniciará el ciclo 'Cine en el Parque' con la proyección de la película familiar 'Lilo & Stitch'.

El domingo 17 de mayo estará protagonizado por el arte y el juego. Por la mañana, el artista Diego Vicente —quien ya intervino el espacio en el pasado— impartirá a las 11.30 horas el taller artístico 'Tumbos' dirigido a adultos y, paralelamente, Universo Marevoli instalará su bibliotipi y realizará un cuentacuentos y el 'Taller de Palabras', con pintura sobre lienzo, para los más pequeños.

Experiencias, arte y apuesta por el inglés

La literatura continuará siendo el eje principal de la programación con encuentros y presentaciones junto a autores reconocidos como Diego Galán – conocido en rr.ss como Redry- (1 de junio), Alice Kellen (3 de junio) o Elvira Mínguez (4 de junio), además de talleres de escritura creativa (junio y septiembre), vermús literarios (mayo y septiembre), y nuevas ediciones de las Reading Party. Muchas de ellas gracias a la colaboración de entidades de la ciudad, destacando la mantenida desde el inicio de la andadura de El Kiosco con El Corte Inglés, así como COPELI, y los servicios del propio Patronato de Educación y Bibliotecas, como las Bibliotecas Municipales, las Escuelas Infantiles y la Universidad Popular.

El arte volverá a tener también un peso protagonista en El Kiosco de las Letras a través de talleres de collage con la zaragozana Ruvitijeras, fotografía, ilustración, y creación artística.

Entre las novedades de esta edición destaca además el enfoque idiomático hacia el inglés para los más pequeños de una forma lúdica y experiencial gracias a nuevas colaboraciones con entidades especializadas como Kids&Us y Fully Bilingual, que desarrollarán diferentes actividades, juegos y propuestas participativas dirigidas al público infantil durante toda la temporada.

Otra de las grandes novedades de esta edición será la llegada, del 29 al 31 de mayo, de una experiencia inspirada en el universo Harry Potter con una pop-up móvil con el camión de #ButterbeerSeason y que ha elegido El Kiosco como una de las tres únicas paradas que realizará en España. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar, por primera vez en España, un helado inspirado en el sabor de la Cerveza de Mantequilla y, además, la experiencia contará con una tienda de Harry Potter que ofrecerá una selección de juguetes, libros, merchandising, música y papelería.

La programación prestará una atención especial al público familiar con iniciativas como cuentacuentos, talleres creativos, gracias a Universo Marevoli y al Cine en el Parque con películas como 'Lilo & Stitch', 'Frozen' o 'Ratatouille', así como las ya habituales propuestas de Las Tribus del Parque.

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Todos los fines de semana de mayo, junio, julio y septiembre, el Kiosco abrirá desde las 9.00 horas, y tendrá un horario especial entre semana gracias a su participación en eventos de ciudad como Zaragoza Florece (21-24 de mayo) y la Feria del Libro (30 mayo – 7 junio). Café, música, libros, arte, talleres y mucho más, darán vida a este espacio cultural dentro del Parque Grande de Zaragoza.