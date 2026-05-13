¿Cuánto costarán los abonos del Espacio Zity?: hora de salida y cómo conseguirlos

El recinto más multitudinario de las Fiestas del Pilar ya calienta motores para su próxima edición, la séptima que la carpa del recinto de Valdespartera de Zaragoza tomará el nombre de Espacio Zity Tras anunciar los primeros nombres del cartel, los abonos generales salen a la venta este jueves 14 de mayo a partir de las 18.00 horas en espaciozity.es, con tarifas especiales para estudiantes y personas en desempleo.

El festival volverá a celebrarse del 9 al 17 de octubre en el recinto ferial de Valdespartera. Como en años anteriores, saldrán a la venta 12.500 abonos generales, que podrán adquirirse online en espaciozity.es. Los abonos se estructuran en cuatro tramos: un cupo limitado a 105 euros para estudiantes y desempleados, y tres tramos generales de 115 euros, 125 euros y 135 euros.

Todos los precios incluyen IVA y gastos de gestión y solamente se podrán adquirir dos abonos por cada compra para los tramos generales, en el caso de los abonos de estudiantes y desempleados se limitará a un abono por compra. Eso sí, cada abono es personal e intransferible.

Este año, se ha aplicado un incremento de 5 euros en cada tramo respecto a 2024 —precios que se mantuvieron congelados en 2025—, en línea con la evolución de los costes de producción y contratación artística.

La venta de abonos del Zity se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del calendario musical, agotándose en tiempo récord en cada edición. Una respuesta que refleja el crecimiento sostenido del festival y la fuerte conexión con su público, que hace arder las redes de Zity con cientos de comentarios en cada publicación.

Los primeros artistas anunciados

El abono general incluye el acceso a los conciertos principales y a las sesiones de noche del festival, pero no incluye el espectáculo infantil ni los shows de Zity Comedy.

En esta nueva edición, Zity mantiene su apuesta por un cartel amplio y diverso, con artistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales. Entre las primeras confirmaciones ya figuran: la estrella puertorriqueña Myke Towers (9 de octubre), uno de los grupos más influyentes del panorama nacional, Viva Suecia (10 de octubre) y la ‘dark rave’ Blackworks (11 de octubre), avanzando así un line up de alto nivel que combinará distintos géneros y públicos.