La enciclopedia sobre un estilo arquitectónico que pone como ejemplo un edificio de Zaragoza que está a punto de desaparecer: "No entra por los ojos de primeras"

El brutalismo es un movimiento arquitectónico que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que cuenta con muchos adeptos a lo largo de todo el mundo. También en España, por supuesto, donde hay bastantes construcciones que se adhieren al movimiento. Por eso, Alejandro García Alcántara acaba de publicar 'España brutal' (Altamarea ediciones) en el que hace un repaso por los edificios brutalistas más destacados en España porque, tal y como explica en el prólogo el arquitecto Manuel Briñas, "ofrecía modernidad, alternativa al neohistoricismo y al racionalismo, siendo austero, sincero, comprometido. Pero no solo en las principales ciudades -Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza...-: también en ciudades intermedias se desplegó como una modernidad arquitectónica con sinceridad, pemanencia y expresividad".

En el libro, de una cuidada edición, se le dedica un apartado a Aragón en el que se recogen tres de sus edificios brutalistas más destacados... incluido uno que está a punto de desaparecer (después de que Patrimonio decidiera no protegerlo como BIC), el Centro de Clasificación Postal de Correos El Portillo, construido en 1973 en la avenida Anselmo Clavé diseñado por José Luis González Cruz. "El carácter brutalista del edificio se manifiesta a través del empleo de hormigón en su estructura, testeros y planta baja, la cual se resuelve mediante piezas prefabricadas dispuestas verticalmente, lo que otorga ritmo y continuidad a la composición", se puede leer en el libro, que ya advierte que su destrucción está contemplada. Explica también que el mismo arquitecto, José Luis González Cruz, también fue el responsable de un centro similar en Madrid, que también va a ser destruido.

Dos edificios más

'España brutal' también resalta dos edificios más en Zaragoza como obras brutalistas destacadas en España, se trata de la Torre Pikolóin, diseñada por Ángel Colás Preja y construida en 1973 en la carretera de Logroño, que formaba parte de complejo de la planta industrial de la empresa de la que ya solo existe esta torre y los edificios administrativos en su base ya que los terrenos pasaron a convertirse en Torre Outlet en 2020. "Está considerada uno de lo mejores ejemplos de la arquitectura brutalista en la capital aragonesa", señala el volumen.

La tercera obra reseñada en la magna obra es la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el paseo María Agustín, diseñada por José Romero Aguirre y construida entre 1963 y 1965. "Un ejemplo de cómo el Movimiento moderno impregnó la arquitectura religiosa tras el Concilio Vaticano II". Las vidrieras de hormigón, ubicadas en el lateral derecho de la nave principal del templo, son obra de Antonio Navarro Vega, vidriero fundador de Cristacolor, fallecido recientemente.

"El rechazo del brutalismo va ligado a varios factores. Por un lado, el material empleado, casi siempre el hormigón, a menudo suele mostrarse gris, frío y duro. Esto hace que no sea un estilo que entre por los ojos de primeras, sino que se necesite algo de tiempo y estudio para poder apreciarlo. De igual manera, muchas veces este tipo de construcciones, especialmente en materia de vivienda, se han degradado y han formado parte de entornos urbanos desfavorecidos, aunque, en el caso de España, el brutalismo se empleó especialmente para construir viviendas destinadas a las clases medias y altas", explica Alejandro García Alcántara, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño y divulgador de la arquitectura brutalista.