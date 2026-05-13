La historia de una legendaria banda de heavy llega a la cartelera de dos cines de Zaragoza a partir de este viernes

Pocas bandas pueden presumir de haber llegado a tocar la cima de su género y, con los habituales vaivenes propios de una trayectoria musical de más de 50 años, seguir moviendo masas de seguidores, convertidos ya en incondicionales, como Iron Maiden. Los británicos, convertidos en leyenda de heavy metal, atesoran una amplia lista de reconocimiento entre los que están el Grammy a la mejor interpretación de metal por la canción El Dorado, incluido en su trabajo The Final Frontier (2010), ser el mejor grupo del año en Reino Unido en varias ocasiones o la inclusión en el Rock & Roll Hall of Fame (2026).

Gran parte de esa historia, pensada para funcionar a todos los efectos como un legado en formato de documental, está condensado en algo menos de dos horas bajo el título Iron Maiden: Burning Ambition, que llegará a las salas de cine de Cinesa de toda España este próximo viernes 15 de mayo. En Zaragoza se proyectará en Grancasa y Puerto Venecia en versión original subtitulada con una sesión por día en cada uno de las ubicaciones a partir de esa fecha. El precio de la entrada es de 11 euros y ya se pueden adquirir a través de la web.

Uno de los atractivos del filme está en sus múltiples miradas. Burning Ambition aborda la trayectoria de La Doncella de Hierro desde la propia perspectiva interna de la banda, sin esconder momentos delicados que hicieron tambalear su estructura: el despido de su primer vocalista, Paul Di'Anno; las vacas flacas durante los años 90 con la irrupción del gruge como una de las corrientes musicales que marcaban los nuevos tempos alternativos al pop y las salidas -que a la postre serían solo temporales- del guitarrista Adrian Smith y el vocalista Bruce Dickinson, piezas claves en la formación; o los problemas de salud de algunos integrantes de la banda como el cáncer de garganta que le detectaron al propio Dickinson en 2014 o el derrame cerebral que sufrió el baterista Nicko McBrain (2023).

Pero el documental no se queda ahí, sino que incorpora la voz de los seguidores de la banda, donde se incluyen caras conocidas como el actor Javier Bardem, los músicos Lars Ulrich (Metallica), Gene Simmons (Kiss) o Tom Morello (Rage Against the Machine) o el rapero Chuck D, pero también la perspectiva de seguidores anónimos que integran la legión de seguidores de los Maiden.

Es este el aspecto que más ha valorado la crítica especializada, la importante carga emocional del documental, que da muestra de la increíble capacidad de arrastre de Iron Maiden desde sus inicios tanto en salas de reducido aforo como en grandes estadios de uno de los grupos que sentaron las bases estilísticas del heavy metal que se ha distinguido por la extraordinaria capacidad vocal de Dickinson y la perfecta armonía y compenetración entre las tres guitarras, la personalidad de Steve Harris al bajo y la potencia rítmica de McBrain a la batería.

Entre los puntos débiles de la producción se ha mencionado la dificultad para condensar en una hora y tres cuartos la historia de una banda que ha dejado incontables anécdotas a lo largo de su medio siglo de trayectoria, obligando a pasar de puntillas por aspectos que los fans estarían encantados de ver en pantalla y otros pasajes que se omiten siendo mucho menos agradables, como la muerte de dos fans durante el concierto de Donington en 1988 o el "demasiado protagonismo" que cobra la figura de Bruce Dickinson en detrimento de la de Steve Harris, según destaca el periodista musical Mariano Muniesa en su crónica para Mariskalrock.com después de asistir al preestreno de Burning ambition.

Gira 2026 y adiós a los escenarios

Iron Maiden están inmersos en la gira Run For Your Lives con la que celebran, de manera generosa, su 50 universario y que les llevará a recalar en España en dos fechas: el Resurrection Fest en Viveiro (Lugo) el 2 de julio y en el Rock Imperium Festival, en Cartagena, el 4 de julio. La última fecha agendada, después de pasar por más de una docena de países europeos, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Australia y Nueva Zelanda será una doble cita, el 24 y 25 de noviembre, en el K-Arena de Yokohama (Japón).

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Tras estos shows, Iron Maiden parará, al menos durante todo el 2027 y no volverá a subirse a los escenarios hasta, al menos, 2028. De momento eso es lo que ha confirmado oficialmente la banda. Hay que recordar que para esta gira de aniversario los británicos han incorporado a Simon Dawson para sustituir a Nicko McBrain, retirado de los escenarios por razones médicas.