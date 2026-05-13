El mago aragonés Mariano Lavida regresa a los escenarios tras superar tres operaciones: "Los médicos me decían que con este brazo no podría volver a actuar"

Con tan solo 24 años alcanzó el éxito e incluso tuvo un programa en Boing (el canal infantil de Mediaset), pero llegó un momento en que el dolor era «tan insoportable» que tuvo que abandonar su gran pasión. El mago aragonés Mariano Lavida se retiró hace dos años de los escenarios debido a un grave problema en su codo izquierdo.

«Hace seis años empecé a sentir que se me dormían los dedos, hasta que hace dos dejé de tener fuerza en la mano y la baraja se me caía constantemente. Según me dijeron los médicos, de estar tantas horas desde niño con las cartas en la mano haciendo movimientos muy repetitivos, me había cargado el nervio cubital. Al final perdí toda la sensibilidad, algo indispensable para la cartomagia», explica Lavida, que actualmente es el único ilusionista aragonés que se dedica profesionalmente a esta disciplina.

El golpe fue duro. Y más tras haber saboreado las mieles del éxito después de casi 15 años de carrera y más de mil actuaciones por toda España: «Fueron años muy intensos, con giras muy grandes... Llegó un momento en que incluso me paraban por la calle».

Mariano Lavida vuelve a los escenarios tras dos años de ausencia. / s.e.

A sus casi 34 años, el alagonés acaba de protagonizar una historia de superación en toda regla y esta misma semana volverá a subirse a los escenarios. No ha sido por arte de magia, sino a base de esfuerzo y tenacidad. «Los médicos me decían que con este brazo no podría volver a actuar. Hace ya cuatro años que me empezaron a comentar que me cambiara de oficio. Igual he escuchado 40 veces esa frase... Fue duro, pero yo me empeñé en que no», subraya Lavida.

Ejercicios de rehabilitación

Tanto perseveró que tras una primera operación infructuosa se empeñó en buscar alternativas: «Podría haber hecho una vida más o menos normal pero no hacer cartomagia, así que busqué un cirujano 'ex profeso' y forcé las dos últimas intervenciones». Después llegó el proceso de recuperación, una rehabilitación en la que no caben los trucos ni los atajos y que deberá hacer de por vida: «El sacrificio está siendo grande, pero es que las operaciones han sido complicadas. Al final me han cambiado los músculos del brazo para que el nervio pueda tener otro cauce, así que tengo claro que los ejercicios de rehabilitación van a ser para siempre».

Lavida materializará su vuelta a los escenarios este sábado en Biescas con una gira de regreso titulada acertadamente ‘A dos manos’: «Cuando hice el ‘tour’ de despedida hace dos años solo podía usar una, así que he querido dejar claro que vuelvo en total plenitud». Lo hace con «el mejor espectáculo que he preparado en mi vida» y recorriendo por el momento doce localidades aragonesas hasta el mes de julio (Albalate, Borja, Alagón, Farlete, Calanda, Borau...). «He elegido esos pueblos en los que he actuado un montón de veces y que son como de la familia. Era una forma de devolverles todo el cariño que me han dado», comenta el ilusionista, que ya divisa una gira nacional e incluso no cierra la puerta a volver algún día a la televisión.

Todo será, eso sí, muy poco a poco. Paso a paso y de la misma forma que ha construido su nuevo espectáculo, en el que vuelve a apostar por la esencia de la cartomagia. «Ahora que se tiende cada vez más a los grandes formatos y escenografías, yo voy al revés, hacia lo pequeñito. Estaré yo solo, con los clásicos de mi repertorio y otros nuevos, pero poco más. Habrá una cámara, pero porque se necesita para que se vea por la pantalla», explica el alagonés.

Con la baraja en la cama

Esa magia de cerca es la que más le gusta y la que le empezó a enganchar con apenas seis o siete años. «Siempre fui un niño muy artístico por así decirlo. Probé con la escritura y con la música, pero un día descubrí la magia y me quedé prendado. Recuerdo que dormía con la baraja en la cama y durante el día me pegaba todo el rato practicando trucos, porque al principio todo empieza por la parte técnica», indica Lavida, que se define como un gran autodidacta.

Así fue aprendiendo más y más, hasta que a los 18 años decidió poner toda su energía en su gran pasión. Los frutos llegaron pronto y a los 21 ya se ganaba la vida con la magia. «A los 23 me fui a Madrid y un año después me fichó Mediaset y empecé a trabajar en la televisión haciendo el programa 'Wooala'. La verdad que todo fue muy rápido y fueron unos años muy intensos, pero yo tampoco es que me tomara muy en serio mi carrera. Todo fluía de forma natural. Ha sido ahora, después de lo del brazo, cuando me lo estoy tomando en serio realmente y cuando quiero apretar de verdad», concluye Lavida.