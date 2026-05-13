Los museos aragoneses se preparan para celebrar el Día Internacional de los Museos 2026

Los museos aragoneses celebrarán el Día Internacional de los Museos con un completo programa de actividades que incluye visitas guiadas, talleres, conferencias, la renovación o inauguración de exposiciones, la presentación de una nueva adquisición, actividades que vinculan el rap y el arte y otras que recuperan técnicas tradicionales japonesas relacionadas con el arte floral o el dibujo en tinta.

En el IAACC Pablo Serrano, las actividades organizadas comenzarán este viernes 15, a las 18.00 horas, con la entrega de premios del X Concurso de Arte y Literatura. Tras la entrega de premios habrá una actuación musical de la mano del dúo musical Palmira Yelo.

El sábado 16, de 18.00 a 20.30 horas, se realizará un encuentro de rap y arte dentro del programa ‘Esto no para’. Francesc Tamarite, psicólogo y rapero, acompañará a los participantes en un proceso de creación grupal donde puedan dialogar con las obras a partir de su propia mirada.

El programa ‘Esto no para’, organizado por Almudena Caso y el IAACC Pablo Serrano, genera un puente entre la exposición 'Aragón y las Artes 1976-1995', la creación artística actual y la población joven. La inscripción en la actividad es gratuita a través de la web del IAACC.

El domingo 17, a las 12:00 horas, se realizará una visita guiada y comentada a la exposición ‘Aragón y las artes 1976-1995’, a cargo de Buisán-Gómez, con inscripciones gratuitas a través de la web; mientras que el lunes 18, a las 17.00 y 18.30 horas, se ha programado la actividad ‘A puerta cerrada’, con visitas comentadas a las áreas de reserva del IAACC Pablo Serrano, también con inscripción previa gratuita en la web del museo.

En las otras sedes del Museo de Zaragoza

El Museo de Zaragoza continúa con su sede principal en obras de reforma, si bien ofrecerá actividades en otras de sus instalaciones y presentará una nueva pieza para su colección con motivo del Día de los Museos. El domingo 17 de mayo, de 9.00 a 14.00 horas, el público podrá disfrutar de ‘Un paseo por la Colonia Iulia Lépida Celsa’, una visita teatralizada al yacimiento romano y al museo de la Colonia Celsa en Velilla de Ebro (Zaragoza).

Se ofrecerá un servicio gratuito de autobús desde Zaragoza para facilitar la participación, que requiere inscripción previa. El aforo máximo es de 55 personas y las inscripciones deben realizarse en la web.

El miércoles 20 de mayo, de 17.30 a 19.30 horas, se ha organizado el taller sumi-e, en la sección de cerámica de la Casa de Albarracín en el Parque José Antonio Labordeta. Esta actividad está relacionada con la exposición temporal de Kotoge sobre la Primavera/Haru.

Casa de Albarracín del Parque Grande 'José Antonio Labordeta' / JAVIER RIO

En este taller se realizará una introducción a esta técnica de pintura japonesa con tinta china sobre papel de arroz para aprender a realizar un motivo primaveral inspirado en la naturaleza japonesa de la mano de Kumiko Fujimura, pintora licenciada en Bellas Artes y presidenta de la Asociación Cultural Aragón-Japón. Se requiere inscripción previa, dado que el aforo máximo es de 15 personas, y las inscripciones se realizarán también en la web, en el apartado Museo de Zaragoza.

El viernes, 22 de mayo, de 18.00 a 18.30 horas, se ha programado la conferencia y demostración de Ikebana, arte floral japonés, impartida por Sonoko Inoue, en la sección de cerámica de la Casa de Albarracín en el Parque José Antonio Labordeta. También con inscripción previa.

Por último, el domingo 24 de mayo, a las 11.00 horas, comenzarán la visita interpretativa a la sección de cerámica de la Casa de Albarracín, a cargo del colectivo Noray y con reserva previa en visitas@recreandoestudio.com; y el montaje de la estación táctil ceremonia del té, una mesa didáctica en la que se podrá elegir chawan según la talla de mano.

Museo de Huesca y CDAN

En el Museo de Huesca, este viernes, 15 de mayo, se podrá ver la exposición ‘Acín-Ansó’, en la sala 8, dedicada a Ramón Acín y su vinculación con Ansó. Se trata de una renovación del espacio expositivo dedicado a la figura del artista, en el que se muestran dibujos y apuntes que Ramón Acín realizó tras visitar Ansó en 1923 y quedarse impresionado por su arquitectura, sus gentes y los llamativos vestidos de las mujeres. La muestra se completa con elementos de indumentaria de una colección particular ansotana y con reproducciones de fotografías del legado Cativiela del Museo de Zaragoza.

El sábado 16, de 11.00 a 13.30 horas, se celebrará el taller para familias ‘Acín y el alma ansotana’. Los participantes acompañarán a Conchita Monrás por la exposición dedicada a su marido, Ramón Acín, donde descubrirán las costumbres, los paisajes e indumentaria de esta localidad que tanto le encandiló.

El domingo, día 17, también en horario de mañana, tendrá lugar el taller ‘Roma: de la toga a la sandalia’, a partir de la obra que se exhibe en la Vitrina Destacada. Con motivo de la presentación de un fragmento escultórico hallado en la iglesia de San Pedro de Huesca, se realizará una visita guiada por la sala dedicada a la Osca romana.

Ambas actividades requieren de inscripción previa en el mail ellaboratoriodelartehuesca@gmail.com.

Zona exterior del CDAN / Gobierno de Aragón

Por su parte, el CDAN inaugura nueva temporada expositiva, acogiendo el proyecto ‘Ellas ilustran botánica’, que propone un recorrido por la historia de la ilustración científica realizada por mujeres desde el siglo XVII hasta la actualidad, a través de dibujos, grabados, libros, fotografías y prácticas contemporáneas. La muestra articula las relaciones entre arte, ciencia y género, y recupera aportaciones que quedaron en segundo plano dentro de la construcción del conocimiento botánico.

El viernes 15, a las 17.00 horas, se ha programado la conferencia ‘Fotografía, mujer y botánica: nuevas miradas sobre lo vegetal’. La ponencia, a cargo de la comisaria de la muestra, Lucía Moreno Diz, se acerca a la fotografía botánica a través del trabajo de una genealogía de autoras que han ido construyendo diferentes maneras de representar las plantas, del siglo XIX a la actualidad.

El sábado 16, a las 12.00 horas, tendrá lugar la inauguración al público de la exposición y una visita guiada con las comisarias y la presencia de artistas; mientras que el domingo a las 10.00 horas tendrá lugar un paseo botánico de Huesca al CDAN, guiado por el biólogo y divulgador científico Víctor Ezquerra, y a las 12.30 horas, una visita guiada a la muestra ‘Ellas ilustras botánica’, al edificio y a la finca Beulas.