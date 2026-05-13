Olga S. Ortiz expone su colección de bodegones fotográficos contemporáneos en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza

La sala de exposiciones del Palacio de Montemuzose llena desde este jueves 14 de mayo y hasta el 12 de julio con el arte de Olga S. Ortiz. 'Vanitas 2.0' recoge cuatro series de la fotógrafa aragonesa: 'Realojos', 'Flower Lid', 'Escombros Electrónicos' y 'Crustáceo Deus'. En ellas, el lenguaje fotográfico es el que se articula para invitar al público a entrar en el peculiar mundo de la artista.

En la presentación de la exposición, seleccionada dentro de la convocatoria de proyectos expositivos del Ayuntamiento de Zaragoza, la responsable de Cultura del consistorio, Sara Fernández, ha señalado algo que se hace patente en las composiciones de Olga S. Ortiz y que es su "formación multidisciplinar y su currículo extenso".

Asimismo, la propia Olga S. Ortiz ha destacado cómo sus estudios, aparentemente dispares, se empastan en su obra. "Cuando miras atrás ves la relación entre todo lo has hecho", ha comentado S. Ortiz. La relación entre la pintura al óleo que aprendió de pequeña y le ayuda a entender los conceptos de composición y cromatismo, con el manejo de herramientas informáticas para procesar las fotografías y con la Ingeniería de Diseño Industrial que le llevó a trabajar en una multinacional en la que aprendió a mirar a través del objetivo de la cámara de vídeo. Pero, además, el interés por la botánica o la psicología confluyen en su proceso creativo.

Sara Fernández, consejera de Cultura, y la fotógrafa Olga S. Ortiz con un mural de 'Crustáceo Deus' de fondo / Javier Río

Elementos que están donde no se les espera, contradicciones compositivas y una percepción poética y simbólica del montaje fotográfico. Las composiciones de Olga S. Ortiz suponen una exploración contemporánea de los bodegones clásicos del barroco, creadas con líneas limpias, colores vivos y salpicadas de pequeños detalles. La fotografía trasciende la mera representación visual para convertirse en un espacio de interpretación y descubrimiento.

Una razón detrás de cada elemento

'Vanitas 2.0' recibe a quien la observa con una sala, la de 'Realojos', que suma piezas que casi son un juego y que según la autora surgieron durante el tiempo de la pandemia por la Covid-19. Cactus entre la comida, colinas de azúcar, galletas que se derriten y donde se mezclan cosas sin aparente relación para provocar disonancias en la percepción del observador. A continuación, 'Flower Lid' muestra ese manto de apariencias, en este caso floral, con el que las personas se cubren; en el mismo espacio dialoga 'Escombros electrónicos', una mezcla de paisajes que se superponen entre residuos de una tecnología elevada a categoría teológica.

Algunos piezas de la serie 'Escombros electrónicos' / Javier Río

Al final, 'Crustáceo Deus', en la que Olga S. Ortiz pone la psicología al servicio de la creación. En estas láminas, el protagonista es un cangrejo con delirio de grandeza, ha explicado la fotógrafa, y que en pleno brote psicótico recorre la historia del arte y se hace protagonista de las más conocidas obras pictóricas, desde la Venus de Boticelli hasta el Cristo de Dalí, pasando por 'La Creación' de Miguel Ángel. Un enorme mural en el que los largos bigotes del cangrejo de río dan vida a una quisquilla preside la sala.

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Así es la propuesta de S. Ortiz y para conocerla mejor, la fotógrafa realizará cuatro visitas guiadas gratuitas: el sábado 30 de mayo, el viernes 12 de junio y los sábados 20 y 27 de junio. La participación en las visitas será gratuita con reserva previa en la web de los museos del Ayuntamiento de Zaragoza.