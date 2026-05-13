Ruta 80 recupera lo mejor del pop electrónico de los noventa y trae a Invisible Limits a Zaragoza

Ruta 80 arranca el próximo 28 de mayo, a las 21.00 horas, en la Sala Oasis el primero de los cuatro eventos que tiene preparado para este 2026 para los amantes de lo electrónico: Invisible Limits, una de las bandas más representativas del synth-pop y la electrónica oscura, vuelven a Zaragoza para deleitarnos con 'Golden Dreams' y 'Natalies' entre otros muchos éxitos.

El grupo de Dortmund (Alemania) vio la luz a mediados de los años 80 destacando rápidamente por su sonido elegante y atmosférico, influenciado por el techno-pop europeo.

La banda alcanzó una notable repercusión con trabajos como 'A Conscious State', considerado hoy un disco de culto dentro de la electrónica española de los 90. Temas como 'Love Is a Kind of Mystery' o 'State of Shock' ayudaron a definir el sonido del grupo, caracterizado por sus melodías envolventes, bases electrónicas contundentes y una atmósfera sofisticada y emocional. Desde muy pronto comenzaron a visitar España colgando el cartel de no hay billetes. Las canciones míticas de esta banda harán las delicias del público dispuesto a rememorar los años del mejor new wave.

Tras China Crisis, B-Movie o The Invencible Spirit

Ruta 80, el proyecto musical de Fluje Zaragoza -la empresa más importante española del audiovisual y la cuarta de Europa-, nació con la inquietud de volver a rememorar la música electrónica de la ruta valenciana de los años que le dan el nombre. Desde el 2018 hasta la actualidad, por la Sala Oasis, la Sala López o Las Armas han pasado grupos como China Crisis, B-Movie o The Invencible Spirit además de DJ’s como Luis Bonías, Rafa Pastor, Vicente Luján, David El Niño o DJ Frank, promotor y cerebro de Ruta 80.

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Una cita ineludible con entradas ya a la venta para los que quieran rememorar los mejores años de la música electrónica o aquellas nuevas generaciones que gusten descubrir a los grupos referencia de una época clave en la historia musical y cultural de nuestro país. En plenas fiestas del Pilar 2026, Ruta 80 ya ha preparado su siguiente cita con la música electrónica.