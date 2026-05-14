Las bandas sonoras de 'El viaje de Chihiro' y 'La princesa Mononoke', en directo este viernes en el Teatro Arbolé de Zaragoza

La formación musical MadMusa ofrece este viernes, a las 19.30 horas, el concierto ‘Ghibli's World’ en el Teatro Arbolé de Zaragoza, un espectáculo único que reinterpreta en directo algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación japonés, como 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' o 'Mi vecino Totoro'. Invita a revivir la magia de estas historias a través de la música, un espectáculo que no solo homenajea al cine de animación japonés, sino que también celebra el poder de la música como vehículo para emocionar y contar historias. El concierto, recomendado a partir de 8 años, tiene un precio de 34 euros.

Más que un concierto, ‘Ghibli’s World’ es una experiencia para dejarse llevar por la emoción, la memoria y la imaginación. A través de una cuidada selección de composiciones, el espectáculo transporta al público a los universos creados por Studio Ghibli, permitiendo redescubrir sus escenas más inolvidables desde una nueva perspectiva sonora.

El concierto cuenta con la participación de artistas de prestigio internacional y con arreglos musicales de Juan Carlos Fernández-Nieto, reconocido por su trayectoria y galardonado en múltiples ocasiones. Sus adaptaciones, creadas especialmente para este espectáculo, buscan mantener la esencia de las composiciones originales mientras ofrecen una experiencia renovada y envolvente.

El cartel del espectáculo. / ep

La música de Joe Hisaishi, inseparable del imaginario del Studio Ghibli, cobra vida en un formato íntimo y profundamente emocional. Cada pieza está pensada para que el público conecte con los recuerdos, las emociones y los mensajes que transmiten estas historias, creando un ambiente que combina sensibilidad, belleza y evocación.

El resultado es un espectáculo que no solo homenajea al cine de animación japonés, sino que también celebra el poder de la música como vehículo para emocionar y contar historias.

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MadMusa crea experiencias musicales inspiradas en el cine, interpretadas en directo por músicos virtuosos internacionales. Bandas sonoras icónicas son reinterpretadas con arreglos originales y llevadas al escenario por grandes músicos para ofrecer un viaje emocional único y transformador. Duración aproximada del concierto: 75 min (sin intermedio).