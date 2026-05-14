Las bandas sonoras de 'El viaje de Chihiro' y 'La princesa Mononoke', en directo este viernes en el Teatro Arbolé de Zaragoza
MadMusa ofrece este viernes a las 19.30 horas el concierto ‘Ghibli's World’, un tributo al célebre estudio de animación japonés
La formación musical MadMusa ofrece este viernes, a las 19.30 horas, el concierto ‘Ghibli's World’ en el Teatro Arbolé de Zaragoza, un espectáculo único que reinterpreta en directo algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación japonés, como 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' o 'Mi vecino Totoro'. Invita a revivir la magia de estas historias a través de la música, un espectáculo que no solo homenajea al cine de animación japonés, sino que también celebra el poder de la música como vehículo para emocionar y contar historias. El concierto, recomendado a partir de 8 años, tiene un precio de 34 euros.
Más que un concierto, ‘Ghibli’s World’ es una experiencia para dejarse llevar por la emoción, la memoria y la imaginación. A través de una cuidada selección de composiciones, el espectáculo transporta al público a los universos creados por Studio Ghibli, permitiendo redescubrir sus escenas más inolvidables desde una nueva perspectiva sonora.
El concierto cuenta con la participación de artistas de prestigio internacional y con arreglos musicales de Juan Carlos Fernández-Nieto, reconocido por su trayectoria y galardonado en múltiples ocasiones. Sus adaptaciones, creadas especialmente para este espectáculo, buscan mantener la esencia de las composiciones originales mientras ofrecen una experiencia renovada y envolvente.
La música de Joe Hisaishi, inseparable del imaginario del Studio Ghibli, cobra vida en un formato íntimo y profundamente emocional. Cada pieza está pensada para que el público conecte con los recuerdos, las emociones y los mensajes que transmiten estas historias, creando un ambiente que combina sensibilidad, belleza y evocación.
El resultado es un espectáculo que no solo homenajea al cine de animación japonés, sino que también celebra el poder de la música como vehículo para emocionar y contar historias.
MadMusa crea experiencias musicales inspiradas en el cine, interpretadas en directo por músicos virtuosos internacionales. Bandas sonoras icónicas son reinterpretadas con arreglos originales y llevadas al escenario por grandes músicos para ofrecer un viaje emocional único y transformador. Duración aproximada del concierto: 75 min (sin intermedio).
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- El calendario escolar en Aragón para 2026-2027 ya es oficial: estas serán todas las vacaciones, festivos y puentes del próximo curso
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial de Aragón a la altura de La Cartuja Baja
- El historiador Darío Español-Solana desmitifica la Corona de Aragón: 'Es uno de los hechos históricos más controvertidos; nos lo hemos arrojado a la cabeza