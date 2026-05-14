Biella Nuei se rodea de grandes músicos aragoneses para celebrar sus 40 años en el Teatro Olimpia de Huesca

El Teatro Olimpia de Huesca será el escenario, el domingo 31 de mayo, a las 19.00 horas, de un concierto único e irrepetible: 'Aragón en el corazón, 40 años de Biella Nuei'. Para presentar su nuevo disco 'El Árbol Volador' y celebrar sus cuatro décadas de trayectoria, el mítico grupo de folk aragonés ha preparado una actuación muy especial a la que se unirán grandes nombres oscenses de la jota, la música de raíz y la música electrónica. Las entradas para el evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y del propio teatro, ya están a la venta en las taquillas y en la web.

La primera parte estará dedicada al último disco de Biella Nuei, una reivindicación de la cultura popular del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con temas tradicionales de sus valles (Broto, Vió, Puértolas y Bielsa), revisitados y recreados por el grupo. La belleza de las canciones, joyas de la cultura pirenaica, tendrá un acompañamiento excepcional con sonido cuadrafónico y la proyección de imágenes en alta definición de Ordesa para ofrecer una experiencia inmersiva.

La segunda parte será una celebración de la historia del grupo y del movimiento de la Nueva Música Popular Aragonesa, con la participación de algunos de los más destacados nombres del panorama musical de Huesca. Roberto Ciria, Olga y Los Ministriles, Juanjo Javierre, la Escuela Municipal de Jota y Folclore de Huesca o el Coro Ars Musicae, y otros invitados sorpresa, intervendrán para interpretar junto a Biella Nuei los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Cartel del concierto. / ep

La participación de los músicos oscenses permitirá disfrutar de una fiesta de dos horas inolvidable, con números inéditos. Así, Roberto Ciria interpretará un canto de trilla en cheso acompañado por un albogue aragonés o una flauta de ala de buitre acompañará los sonidos electroacústicos de Juanjo Javierre. Además, la albada de Bielsa sonará como cuarteto vocal con Olga y Los Ministriles.

Un momento destacado será la interpretación de 'Aqueras montañas' en versión coral, con la agrupación Ars Musicae en el escenario y la participación desde el público de varios integrantes de coros oscenses. Están invitados a participar a todos los coristas y amantes del canto de Huesca con el objetivo de batir el récord de cantantes de este emblemático tema y reivindicar así el valor del aragonés y la cultura altoaragonesa.

Nueva gira

También se presentará en directo 'HueSKA', una canción que el grupo ha dedicado a la ciudad inspirada en la Danza de Espadas del Dance de San Lorenzo de Huesca y que próximamente presentará en una versión en que colabora con la música electrónica del DJ Álex Pardos. Además se interpretará por primera vez en el escenario el último tema lanzado en las plataformas por Biella Nuei, 'Marchemos ta Bielsa', dedicado al famoso carnaval de este valle.

Como indica el propio nombre de este gran concierto, el grupo quiere dar gracias en casa y celebrar con su público, sus amigos y paisanos, sus 40 años de carrera, una efemérides que está celebrando con un intenso calendario de grabaciones, reediciones y actuaciones.

La celebración de este aniversario comenzó en diciembre de 2025 con la publicación de 'El árbol volador', un ambicioso proyecto multimedia para reivindicar uno de los espacios naturales y culturales más reconocidos de Aragón. Finalmente, está en preparación una gira, con la que la celebración del aniversario continuará durante 2026 y 2027 y una versión de este mismo espectáculo que ya se ha podido disfrutar en Zaragoza y Huesca llegará a varias ciudades.