El Espacio Zity agota sus abonos en apenas unos minutos

Era una fecha espera por sobre todo miles de jóvenes y el resultado ha vuelto a superar las expectativas. En apenas cinco minutos, los abonos generales del Espacio Zity para las Fiestas del Pilar se han agotado. Todos. El primer tramo para estudiantes y desempleados (105 euros) apenas ha durado un minuto mientras que el resto de tramos (115, 125 y 135 euros) se han ido agotando sucesivamente poco después.

El Espacio Zity abrirá sus puertas este año del 9 al 16 de octubre y del programa, hasta el momento, solo se conocen las actuaciones para tres de sus noches. El 9 de octubre será el turno de la estrella internacional de música urbana Myke Towers, mientras que al día siguiente serán los murcianos Viva Suecia y Malmö 040, y la noche del 11 de octubre será la de la fiesta Blackworks.

Los artistas ya confirmados y dónde comprar las entradas

Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es uno de los artistas más exitosos a nivel mundial. El puertorriqueño ha colaborado con algunos de los grandes de la industria (Bad Bunny, Daddy Yankee, Quevedo o Becky G) y ha construido una discografía que suma cientos de millones de escuchas, con hits como 'La falda', 'LALA', 'DEGENERE' o 'La curiosidad'. Las entradas para su concierto podrán adquirirse desde 49 euros a través de la web del Espacio Zity a partir del martes 19 de mayo a las 18.00 horas.

Viva Suecia, por su parte, ya demostró su poder de convocatoria en el Zity en una noche memorable en la que compartieron escenario con Arde Bogotá hace un par de años. Aquella actuación agotó todas las entradas en tiempo récord, dejando un recuerdo imborrable en todos los asistentes y confirmando el tiraje del grupo en la ciudad del Ebro.Las entradas para ver a Viva Suecia estarán disponibles a partir del 17 de mayo a las 18.00 horas a través de la web del Espacio Zity.

Además, Blackworks revalida el éxito de su pasada edición en el Zity con su aclamada 'dark rave', una experiencia sonora y visual que reúne a algunos de los nombres más destacados del techno y el 'hardtechno' actual. El colectivo, procedente del circuito más potente de la electrónica europea, ha consolidado un estilo propio que combina atmósferas oscuras, producción audiovisual de vanguardia y una selección artística de primer nivel. Las entradas para la noche de Blackworks en el Zity estarán disponibles a partir del miércoles 20 de mayo a las 18.00 horas, con precios desde 27 euros, la entrada general, y 40 euros la entrada VIP con acceso a una zona acotada en el escenario. La venta se realizará a través de la web del Espacio Zity.