Elena Anaya en La Almunia: "Fernando León de Aranoa me cambió la vida"

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) ha celebrado este jueves la gala de entrega de sus premios honoríficos, uno de los actos más importantes de la programación de esta edición, en la que se ha distinguido la trayectoria y el compromiso de cuatro figuras destacadas del cine nacional. El cineasta Fernando León de Aranoa y la actriz Elena Anaya han sido reconocidos con el Premio Florián Rey, mientras que el actor Ramón Barea y la directora Gemma Blasco han recibido el Premio Villa de La Almunia. La gala, celebrada en el Cine Salón Blanco de la localidad, ha sido conducida por la presentadora y cantante Silvia Solans.

Fernando León de Aranoa ha recogido el premio Florián Rey visiblemente agradecido y ha destacado que “es muy emocionante unirme a esa larga nómina de premiados a los que admiro y han recibido antes el premio. No siento que me una a ellos sino que sigo sus pasos”. En su intervención también ha destacado que es muy especial recibir este premio junto a Elena Anaya. “En estos 30 años que han pasado desde 'Familia' he aprendido a mantener esa inocencia y curiosidad. Creo que es muy importante preservarlas”, añade.

Emocionada y agradecida

Por su parte, Elena Anaya ha recibido emocionada el premio y ha querido dedicar unas palabras al festival: “Gracias por crear este festival. Quiero venir todos los años. Me encanta formar parte de esto y que en un pueblo haya un cine y una gran propuesta cultural”. También se ha referido a su compañero de galardón: “Fernando me cambió la vida y cuando leí el guion de esta película conocí a uno de los mejores cineastas de España. Me dio la oportunidad de mi vida porque gracias al personaje de Luna cambió mi vida para siempre. Me abrió las puertas del cine”, explica.

La actriz palentina inició precisamente junto al director madrileño una de sus primeras etapas cinematográficas en 'Familia' (1996). A lo largo de su trayectoria, Anaya se ha consolidado como una de las intérpretes más versátiles e internacionales del cine español gracias a trabajos en películas como 'Lucía y el sexo', 'La piel que habito' o 'Wonder Woman'. Su carrera refleja además una constante capacidad de transformación, adaptándose a registros, géneros y personajes muy distintos sin perder nunca una identidad interpretativa propia.

El Premio Florián Rey es el máximo reconocimiento que concede Fescila y distingue cada año a profesionales del cine español vinculados de alguna manera al tema monográfico de la edición. El director artístico del festival, Alejandro Aísa, ha destacado que “Fernando León de Aranoa y Elena Anaya representan perfectamente el espíritu de esta 30ª edición: dos trayectorias que han evolucionado con el tiempo sin perder nunca la autenticidad ni la capacidad de emocionar y conectar con el público”.

El actor bilbaíno Ramón Barea ha recogido el Premio Villa de La Almunia, un premio que concede el Ayuntamiento de la localidad a propuesta del festival. El actor ha agradecido el reconocimiento destacando su vínculo con Aragón y ha confesado que presume en Bilbao de ser aragonés: “Quien me iba a decir cuando yo era un niño que pasaba los larguísimos veranos en la casa de Jaraba y se acercaba de una manera mágica al cine que recibiría en unos años un galardón como este”, destaca.

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Por su parte, Gemma Blasco ha recibido el premio Villa de La Almunia emocionada y agradecida: “es impresionante ver las carreras tan inspiradoras de mis compañeros. Para mi sois un referente y es muy importante tenerlos cuando empiezas. Acabo de llegar a este mundo de hacer películas y agradezco mucho que reconozcáis el trabajo de los que comenzamos”, expresa.