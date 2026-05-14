El FIZ Zaragoza completa su cartel con una firme apuesta por el talento aragonés
El Festival de Música Independiente de Zaragoza se celebrará el 26 de septiembre en la sala Multiusos
El Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ) sigue calentando motores para su edición de 2026, que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en la Sala Multiusos del Auditorio. Tras confirmar hace ya varios meses a Carolina Durante, La Casa Azul, La Paloma y Repion, el festival desvela ahora los últimos fichajes de un cartel que, fiel a su ADN, vuelve a apostar con convicción por el talento musical aragonés.
La cita ha sumado a su programación a la banda zaragozana Marina Domínguez, a Chelis DJ y al video-jockey Héctor de la Puente. El joven grupo formado por Marta, Luna, Inés y Claudia llevará al FIZ su ‘pop para las amigas’: letras frescas, ritmos pegadizos y canciones que hablan la vida misma sin pretensiones ni artificios.
Por su parte, Chelis y Héctor de la Puente unirán fuerzas para cerrar el escenario principal. Chelis celebrará sus 30 años a los platos junto al video-jockey, que ha realizado visuales para artistas de la talla de C. Tangana, Vetusta Morla o Amaral.
Además, la zona más electrónica del festival, el FIZ Club, reunirá este año a tres de los proyectos más singulares que están moviendo las pistas de baile aragonesas: Sweet Drinkz, Ms Von Disko y Dupla.
Con 23 ediciones a sus espaldas, el FIZ es uno de los festivales más veteranos de la ciudad y a lo largo de todos estos años ha conseguido aglutinar a un público totalmente fiel. De hecho, en las últimas ediciones se ha quedado muy cerca del aforo máximo de la sala Multiusos (unas 4.000 personas).
Además de la oferta musical, la cita contará por tercer año consecutivo con una zona gastronómica con varias 'foodtrucks' en la plaza exterior de la Multiusos. Las entradas están disponibles desde 40 euros en fizfestival.com, Ibercaja.es y cajeros Ibercaja.
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