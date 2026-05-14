La Marilyn Monroe más íntima se instala en el Centro de Historias de Zaragoza: "Se muestra a la actriz lejos del glamur de Hollywood"
La exposición 'Marilyn Monroe. De la cima a la última entrevista' se compone de un centenar de fotografías, muchas de ellas inéditas en España
La Cripta del Centro de Historias de Zaragoza se abre de par en par hasta el próximo 27 de septiembre para mostrar el lado más íntimo de Marilyn Monroe. Lo hace con una exposición que conmemora los cien años de su nacimiento y que propone una mirada alejada del mito superficial para acercarse a la actriz, a la mujer y al icono cultural. La muestra se compone de casi un centenar de fotografías, muchas de ellas inéditas en España.
En algunas de ellas se puede ver a la joven estrella de cara pecosa sin maquillaje (algo bastante inusual) o en momentos muy personales como su boda con el dramaturgo Arthur Miller. Ambas instantáneas forman parte de las sesiones realizadas por Milton H. Greene, fotógrafo que tuvo un acceso privilegiado a la actriz. De hecho, Marilyn Monroe (1926-1962) llegó a vivir en la casa de la familia de Greene durante un año y medio.
"Su objetivo fue romper con el estereotipo de Marilyn como icono sexual. Ningún otro fotógrafo capturó y pulió su imagen de una manera tan emotiva, íntima y natural. Y eso es lo que se muestra en esta exposición, a una Marilyn lejos del glamur de Hollywood", destaca en el dosier de prensa la comisaria de la exposición, Cristina Carrillo de Albornoz, que este jueves no ha podido asistir a la presentación en el Centro de Historias.
Estas 70 instantáneas, realizadas por Greene entre 1953 y 1957, componen la primera sección de la muestra, en la que puede verse a la actriz en escenas de rodaje y momentos privados. Algunas de ellas son icónicas y han pasado a la historia. Este es el caso del célebre retrato 'A Ballerina', elegido por la revista 'Time' como una de las tres mejores fotografías del siglo XX, o las imágenes en las que la actriz posa con Marlon Brando, Lawrence Oliver o Marlene Dietrich.
Material inédito
La segunda sección es otro de los grandes valores añadidos de esta exposición, ya que reúne una selección de las fotografías realizadas por la revista 'Life' en la que sería su última entrevista (se publicó dos días antes de que la encontraran muerta el 5 de agosto de 1962 en su casa de Los Ángeles). El fotoperiodista Allan Grant tomó en esa sesión en el domicilio de la actriz más de 300 instantáneas, un material que desapareció durante seis décadas en EEUU y que ahora se muestra por primera vez en España.
Esta sección incluye un interesantes audiovisual de la citada entrevista, en la que Monroe reflexiona sobre la fama, su amor por el cine o su infancia en hogares de acogida. Por todo ello, la exposición 'Marilyn Monroe. De la cima a la última entrevista' va mucho más allá del icono cultural para arrojar "luz sobre la persona", tal y como ha indicado en la presentación la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández.
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