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Más de 140.000 intentos de compra de abonos del Espacio Zity en unos minutos colapsan el sistema: anuncian una nueva fecha para comprar los no vendidos

El sistema colapsó y llegó a bloquear dinero de algunos compradores que la empresa devolverá

El festival volverá a celebrarse del 9 al 17 de octubre en el recinto ferial de Valdespartera.

El festival volverá a celebrarse del 9 al 17 de octubre en el recinto ferial de Valdespartera.

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Aunque había trascendido la noticia de que los abonos generales del Espacio Zity que han salido este jueves por la tarde a la venta se habían agotado en apenas cinco minutos ya que así lo marcaba la web, la realidad es que ha habido una incidencia técnica en la pasarela de pago ante la alta demanda que ha hecho que el sistema se haya quedado bloqueado, según acaba de informar la promotora.

"Sentimos comunicar que por ciberseguridad, la pasarela de pago, ajena al Espacio Zity, ha bloqueado parte de las compras de abonos, se han recibido 140.000 peticiones de compra. Las personas que tengan retenido el dinero de la compra, y no hayan recibido dichas entradas, no consta como una venta finalizada. Dicho dinero les será devuelto automáticamente", explican desde Espacio Zity.

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Y anuncian que todos los abonos que no se han podido vender hoy por esa incidencia saldrán este viernes a la venta a partir de las 15.00 horas también a través de la web del Espacio Zity. "El Zity lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados por esta incidencia, originada en un sistema externo ajeno a la organización, y agradece la comprensión y la paciencia de todas las personas afectadas".

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