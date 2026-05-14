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Pirineos Sur se pone a punto para la edición de este año

El festival celebra su fiesta de presentación en la fábrica de Ambar de Zaragoza en un acto donde pone de largo su cartel de este año

La directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz, en la fiesta de presentación.

La directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz, en la fiesta de presentación. / JOSEMA MOLINA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Auditorio Natural de Lanuza volverá a lucir con brillo del 9 al 26 de julio con una nueva edición de Pirineos Sur que este jueves ha celebrado, una vez confirmado todo el cartel de este año, la fiesta de presentación en la fábrica de cervezas Ambar de Zaragoza. Un acto que ha contado con la directora de Pirineos Sur, Amalia Ortiz; y el director de marketing de La Zaragozana, Enrique Torguet.

Durante doce jornadas, de jueves a domingo, en Lanuza sonará salsa, rock, hip hop, pop, folk, reggaeton, cumbia, rock, flamenco, electrónica… Todo un crisol de sonidos que convertirá un año más a Pirineos Sur en un festival de referencia y único, gracias a su escenario flotante, un cartel que conecta culturas y un paisaje que forma parte del espectáculo.

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Últimos nombres en el cartel

Nombres como Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, Monsieur Periné, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo y Álex Serra así como un homenaje a Omega, de la mano de Lagartija Nick y Kiki Morente, fueron los últimos nombres en sumarse a una edición que parte con el reto de superar las cifras de récord que se lograron el año pasado en Lanuza.

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