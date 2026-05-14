¿Qué hacer en el Día de los museos gratis en Zaragoza?: programación completa, horarios y lugares

El Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo desde 1977, busca concienciar sobre la importancia de estas instituciones como motores de intercambio cultural y comprensión mutua. En 2026, el lema oficial propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de los Museos) es 'Museos uniendo un mundo dividido', subrayando su papel como espacios de diálogo frente a la fragmentación social. Esta es la programación en los centros museísticos de la comunidad.

Plaza San Felipe

15 de mayo. 21.30. R.A.P: Rap, Arte, Pensamiento con Fuethefirst, Ell-T-JRG-Khiel, Dj Cecuence y Maf Battle.

Museos municipales

16, 17 y 18 de mayo. Jornada de puertas abiertas y gratuitas.

Teatro Romano

16 de mayo. 12.00. Conferencia 'Pensamiento clásico. Un refugio para la agitación contemporánea' con Ana Carrasco Conde y Elisa Arguilé.

16 de mayo. 19.00. '¿Qué es ser clásico hoy?' con el filósofo Ernesto Castro y el artista Alejandro Acosta.

CaixaForum

16-18 de mayo. Hasta las 22.00 horas. Entrada gartuita a las exposiciones 'Interior Berlanga' y 'La ciencia de Pixar'.

16 de mayo. 18.00 Conferencia de Edu Martín, extrabajador de Pixar, 'Animación 3D: entre el arte y la ciencia'.

16 de mayo. 20.00 y 21.00 horas. Concierto de Ander Zubillaga

Patio de la Infanta

16 de mayo. 11.00 y 17.00 horas. Visita teatralizada. 'Susurros en torno a Goya'. Gratuita previa inscripción.

Foro Romano

17 de mayo. 11.00, 12.00 y 13.00 horas. 'Combate de filósofos: Platón vs Kant'.

Museo del Origami

17 de mayo. 10.30, 11.30 y 12.30 horas. Taller de iniciación a la papiroflexia. Gratuito.

17 de mayo. 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Visitas guiadas gratuitas.

Museo del Fuego

17 de mayo. 11.00 y 12.30 horas. 'Ostara, guardianes del bosque'. Espectáculo visual, interactivo, educativo y comprometido con los niños y la necesidad de la preservación de la naturaleza.

IAACC Pablo Serrano

15 mayo. 18.00. Entrega de premios del X Concurso de Arte y Literatura y actuación musical.

16 mayo. 18.00–20.30. Encuentro de rap y arte (Esto no para).

17 mayo. 12.00. Visita comentada a la exposición 'Aragón y las artes 1976-1995'.

18 mayo. 17.00 y 18.30. Visita a puerta cerrada a áreas de reserva del museo.

Museo de Zaragoza

17 mayo. 9.00–14.00. Actividad teatralizada Un paseo por la Colonia Iulia Lépida Celsa.

20 mayo. 17.30–19.30. Taller japonés de sumi-e.

22 mayo. 18.00–18.30. Conferencia y demostración de ikebana.

24 mayo. 11.00. Visita interpretativa a la sección de Cerámica. Estación táctil sobre ceremonia del té.

Museo de Huesca

15 mayo. Exposición 'Acín-Ansó sobre Ramón Acín y su relación con Ansó'.

16 mayo. 11.00–13.30. Taller familiar 'Acín y el alma ansotana'. Inscripción previa.

17 mayo. 11.00–13.30. Taller familiar 'Roma: de la toga a la sandalia'. Inscripción previa.

CDAN

Nueva exposición 'Ellas ilustran botánica'.

15 mayo. 17.00. Conferencia sobre fotografía, mujer y botánica.

16 mayo. 12.00. Inauguración y visita guiada con comisarias y artistas.

17 mayo. 10.00. Paseo botánico guiado.

17 de mayo. 12.30. Visita guiada a la exposición y finca Beulas.

Dinópolis

22 mayo. Visita geológica en Riodeva y Titania. Visita a laboratorios paleontológicos de la Fundación Dinópolis.

Museo Juan Cabré en Calaceite

17 mayo.Visitas guiadas cada 30 minutos desde las 10.30 hasta las 13.00 horas. Visita libre a salas de etnología y exposición 'Geometría i pulsió'.

17 de mayo. 12.00. Taller infantil de pintura con Amadeu Civera.