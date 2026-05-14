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¿Qué hacer en el Día de los museos gratis en Zaragoza?: programación completa, horarios y lugares

Los centros de arte de la comunidad celebran su fecha con actividades especiales y de entrada libre

El Teatro Romano celebra jornadas de puertas abiertas por el Día de los museos.

El Teatro Romano celebra jornadas de puertas abiertas por el Día de los museos. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo desde 1977, busca concienciar sobre la importancia de estas instituciones como motores de intercambio cultural y comprensión mutua. En 2026, el lema oficial propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de los Museos) es 'Museos uniendo un mundo dividido', subrayando su papel como espacios de diálogo frente a la fragmentación social. Esta es la programación en los centros museísticos de la comunidad.

Plaza San Felipe

15 de mayo. 21.30. R.A.P: Rap, Arte, Pensamiento con Fuethefirst, Ell-T-JRG-Khiel, Dj Cecuence y Maf Battle.

Museos municipales

16, 17 y 18 de mayo. Jornada de puertas abiertas y gratuitas.

Teatro Romano

16 de mayo. 12.00. Conferencia 'Pensamiento clásico. Un refugio para la agitación contemporánea' con Ana Carrasco Conde y Elisa Arguilé.

16 de mayo. 19.00. '¿Qué es ser clásico hoy?' con el filósofo Ernesto Castro y el artista Alejandro Acosta.

CaixaForum

16-18 de mayo. Hasta las 22.00 horas. Entrada gartuita a las exposiciones 'Interior Berlanga' y 'La ciencia de Pixar'.

16 de mayo. 18.00 Conferencia de Edu Martín, extrabajador de Pixar, 'Animación 3D: entre el arte y la ciencia'.

16 de mayo. 20.00 y 21.00 horas. Concierto de Ander Zubillaga

Patio de la Infanta

16 de mayo. 11.00 y 17.00 horas. Visita teatralizada. 'Susurros en torno a Goya'. Gratuita previa inscripción.

Foro Romano

17 de mayo. 11.00, 12.00 y 13.00 horas. 'Combate de filósofos: Platón vs Kant'.

Museo del Origami

17 de mayo. 10.30, 11.30 y 12.30 horas. Taller de iniciación a la papiroflexia. Gratuito.

17 de mayo. 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Visitas guiadas gratuitas.

Museo del Fuego

17 de mayo. 11.00 y 12.30 horas. 'Ostara, guardianes del bosque'. Espectáculo visual, interactivo, educativo y comprometido con los niños y la necesidad de la preservación de la naturaleza.

IAACC Pablo Serrano

15 mayo. 18.00. Entrega de premios del X Concurso de Arte y Literatura y actuación musical.

16 mayo. 18.00–20.30. Encuentro de rap y arte (Esto no para).

17 mayo. 12.00. Visita comentada a la exposición 'Aragón y las artes 1976-1995'.

18 mayo. 17.00 y 18.30. Visita a puerta cerrada a áreas de reserva del museo.

Museo de Zaragoza

17 mayo. 9.00–14.00. Actividad teatralizada Un paseo por la Colonia Iulia Lépida Celsa.

20 mayo. 17.30–19.30. Taller japonés de sumi-e.

22 mayo. 18.00–18.30. Conferencia y demostración de ikebana.

24 mayo. 11.00. Visita interpretativa a la sección de Cerámica. Estación táctil sobre ceremonia del té.

Museo de Huesca

15 mayo. Exposición 'Acín-Ansó sobre Ramón Acín y su relación con Ansó'.

16 mayo. 11.00–13.30. Taller familiar 'Acín y el alma ansotana'. Inscripción previa.

17 mayo. 11.00–13.30. Taller familiar 'Roma: de la toga a la sandalia'. Inscripción previa.

CDAN

Nueva exposición 'Ellas ilustran botánica'.

15 mayo. 17.00. Conferencia sobre fotografía, mujer y botánica.

16 mayo. 12.00. Inauguración y visita guiada con comisarias y artistas.

17 mayo. 10.00. Paseo botánico guiado.

17 de mayo. 12.30. Visita guiada a la exposición y finca Beulas.

Dinópolis

22 mayo. Visita geológica en Riodeva y Titania. Visita a laboratorios paleontológicos de la Fundación Dinópolis.

Museo Juan Cabré en Calaceite

17 mayo.Visitas guiadas cada 30 minutos desde las 10.30 hasta las 13.00 horas. Visita libre a salas de etnología y exposición 'Geometría i pulsió'.

Noticias relacionadas y más

17 de mayo. 12.00. Taller infantil de pintura con Amadeu Civera.

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