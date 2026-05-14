Ya es oficial: La vuelta del Slap! al Cámping es una realidad gracias al apoyo del público con el 'crowdfunding'

Hace apenas dos meses, Desafinado Producciones no pudo iniciar la celebración de su 25 aniversario de la mejor manera que lanzando una auténtica bomba cultural para Zaragoza, el regreso de su festival más emblemático, el Slap! y, precisamente, al lugar donde se hizo grande, el Cámping de Zaragoza. Para ello, el equipo comandado por el incombustible Víctor Domínguez lanzó un 'crowdfunding' con la intención de convertir en una realidad inapelable esta vuelta.

Cuando quedan apenas cuatro días para que concluya la primera fase el mínimo necesario para continuar la recaudación (en una segunda fase) está tan cerca (se han recaudado hasta ahora 4.788 euros de los 5.000 necesarios) que ya es una realidad (que nadie dudaba, por cierto), el Slap! Festival volverá al Cámping de Zaragoza el 19 y 20 de junio. Una cita para la que ya se han anunciado tres nombres, DJs de primerísimo nivel y vinculados históricamente al festival, Lady Funk, RdeRumba y Dj Pendejo. "Tres nombres que resumen bastante bien lo que somos: hip hop, funk, jazz, cultura de baile y sesiones para desgastar suelas con dignidad", explican desde el festival. La presentación del cartel definitivo está prevista para el 28 de mayo.

"Activar una respuesta colectiva"

La campaña, así, dentro de cuatro días, entrará en una nueva fase en la que el público puede seguir aportando fondos para que el festival sea aún más grande hasta llegar a los 35.000 euros que es el máximo a recaudar. "Su interrupción antes de la pandemia y la falta de respaldo institucional para sostener ahora su regreso al camping han hecho aún más evidente su valor simbólico. Por eso esta campaña no busca solo reunir financiación: busca activar una respuesta colectiva para demostrar que la ciudad sigue queriendo que vuelva y que la cultura también puede defenderse desde el apoyo ciudadano", señalaron en el lanzamiento del 'crowdfunding'.

Y es que Víctor Domínguez lo tiene claro: "Queremos volver a disfrutar tanto como lo hacíamos antes, pero, además, creo que tenemos la obligación de ofrecer algo distinto a la sociedad. Tenemos la sensación de que todo se consume de la misma manera, hay un riesgo en que las salas desaparezcan, en que la escena local cada vez sea más floja, se favorece mucho los macro y los grandes eventos o las propuestas incluso que vienen de fuera, y eso es lo más alejado a nuestra propuesta artística".

La campaña sigue activa en Verkami y todavía se pueden aportar fondos con diferentes recompensas.