El CDAN inaugura ‘Ellas ilustran botánica’ con trabajos de 60 autoras y 500 obras en exposición
La muestra trata de situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas
El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca ha presentado este viernes la exposición ‘Ellas ilustran botánica’, que muestra el trabajo de 60 autoras de ámbito nacional e internacional, tres de ellas aragonesas --Lorena Cosba, Vicky Méndiz y Gema Rupérez--, con más de 500 obras en exposición. La muestra, que se inaugura al público este sábado y se podrá visitar hasta el 1 de noviembre, trata de situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas.
La botánica como ciencia fue considerada en sus inicios un trabajo de hombres, mientras que el de las mujeres era impedido, en algunos casos perseguido y, como mínimo, pasaba inadvertido o era ignorado. Vinculada a ella, a lo largo de la historia y durante siglos, la ilustración botánica femenina ha permanecido igualmente en un segundo plano, o en el anonimato, porque hasta avanzado el siglo XVIII el papel que a la mujer se le daba en cualquier faceta relacionada con la botánica se limitaba al cuidado de las plantas.
Durante siglos, la botánica se configuró como un ámbito de conocimiento reservado casi exclusivamente a los hombres. La participación de las mujeres fue limitada, invisibilizada o directamente excluida, quedando en muchos casos relegada a tareas asociadas al cuidado de las plantas. En este contexto, la ilustración realizada por mujeres permaneció en un segundo plano o en el anonimato, a pesar de su papel fundamental en la observación, el registro y la transmisión del conocimiento botánico.
‘Ellas ilustran botánica’, proyecto desarrollado desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con el grupo de investigación Imagen, Patrimonio, Arte, Conservación y Tecnología, nace con el objetivo de recuperar esa genealogía y situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas.
Arte, ciencia y género
La muestra plantea un recorrido que conecta estas prácticas históricas con propuestas contemporáneas, poniendo en relación distintos modos de observar, representar y pensar el mundo vegetal desde la intersección entre arte, ciencia y género.
A través de dibujos, libros, fotografías y prácticas contemporáneas, se pone en valor tanto la dimensión estética de estas imágenes como su papel en la construcción del conocimiento botánico.
La exposición está comisariada por Toya Legido y Lucía Moreno Diz, del Grupo de Investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial
- Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Diario de un profesor de Aragón en una salida extraescolar: 'Si para ellos el tiempo libre es descanso, para nosotros también es preocupación