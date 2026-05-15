Un dibujante aragonés hace historia y consigue su tercera nominación a los Oscars del cómic

Aragón volverá a tener presencia en los Premios Eisner, o lo que es lo mismo en los considerados Oscars del cómic, los galardones de la industria estadounidense que acaba de desvelar las nominaciones de su nueva edición y en la que un aragonés, David López, ha vuelto a tener cabida como lo hiciera hace dos años, por partida doble, Álvaro Ortiz por 'Cenizas'.

No es algo nuevo para David López ya que esta es la tercera vez que ha conseguido una nominación a los prestigiosos galardones, de momento no ha acabado ganando en ninguna ocasión ya que la competencia es muy fuerte. En esta ocasión, López, canario de nacimiento pero aragonés de adopción ya que vive en Zaragoza desde hace muchos años y donde ha formado una familia, está nominado en la categoría de Mejor Serie Regular por su trabajo en 'FML' (Dark Horse), junto a Kelly Sue DeConnick.

Los rivales de David López

Una categoría en la que competirá con rivales de mucha altura: 'Absolute Batman' (DC), de Scott Snyder, Nick Dragotta y otros; 'Absolute Wonder Woman' (DC), de Kelly Thompson, Hayden Sherman y Mattia De Iulis (DC); 'The Department of Truth' (Image), de James Tynion IV y Martin Simmonds (Image); 'The Power Fantasy' (Image), de Kieron Gillen y Caspar Wijngaard; y 'Storm' (Marvel), de Murewa Ayodele, Lucas Werneck y otros. Los Premios Eisner se entregarán durante la San Diego Comic-Con, el próximo 24 de julio.

Entre los aragoneses, Rosemary Valero-O’Connell ha estado nominada en varias ocasiones y José Domingo (este por 'Aventuras de un oficinista japonés') en la edición de 2014. Por su parte, la primera vez en la que fue nominado David López tuvo lugar en 2018 por la serie 'Mystic' pero no pudo ser y, después, en 2023, optó al premio en la categoría Mejor Número Único por la publicación 'Caballero Luna'.

En la edición de este año, que se premian los trabajos publicados en 2025, también destaca la presencia de varios españoles como Javier Rodríguez (cinco nominaciones por 'Absolute Martian Manhunter), o Laura Pérez ('Nocturnos'). Jorge Jiménez por su trabajo en 'Batman', Raúl Arnáiz (cion el webcómic 'The Legend of Parvaterra'), Marc Torices ('Cornelius: The Merry Life of a Wretched Dog'), y José Villarrubia.