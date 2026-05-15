El pensamiento clásico a ritmo de rap abre el Día de los Museos

Muchas de las preguntas actuales sobre la belleza, el sentido del arte, la incertidumbre o el futuro ya fueron formuladas en el mundo clásico y recuperarlas no supone un ejercicio de nostalgia sino una forma de abordar el presente con mayor profundidad crítica. Y ahí, en esa reflexión, el rap, el movimiento hip hop en toda su extensión tiene mucho que decir.

Por eso, es algo más que simbólico que el Ayuntamiento de Zaragoza decidiera comenzar este viernes la celebración del Día Internacional de los Museos con el R.A.P – Rap, Arte y Pensamiento (FreeZGZ Show), en la plaza San Felipe junto al museo Pablo Gargallo que así, en cierta manera, se ha podido unir a la celebración ya que se encuentra cerrado por obras.

Con DJ Cecuene a los platos marcando el ritmo musical de la noche, Fuethefirst, Eli-T, JRG y Khiel le han puesto el lazo a la palabra para tender puentes entre el paso y el presente en una noche en la que, todo hay que decirlo, el tiempo no ha acompañado. La apuesta novedosa que conectaba la cultura hip-hop con la reflexión filosófica a través del freestyle, la improvisación teatral y la danza urbana ha generado expectación entre los zaragozanos más allá de los que ya habían acudido de por sí a ver el 'show'. Junto a los maestros de la palabra y de los platos también ha tenido su protagonismo Maf Battle, que ha incorporado la energía de la danza urbana como otra forma de pensamiento en movimiento. A partir de esta mezcla de disciplinas, los artistas han transformado conceptos filosóficos en creación escénica, con la participación activa del público.

Más programación

El Día de los museos continúa este sábado con su celebración en varios museos zaragozanos. En los municipales, además de celebrar una jornada de puertas abiertas (también el domingo y el lunes hasta las 14.30 horas), en el Teatro Romano, a las 12.00 horas, se celebrará la conferencia 'Pensamiento clásico. Un refugio para la agitación contemporánea' con Ana Carrasco Conde y la ilustradora Elisa Arguilé. Además, a partir de las 19.00 horas tendrá lugar la sesión '¿Qué es ser clásico hoy?' con el filósofo Ernesto Castro y el artista Alejandro Acosta.

El público ha acudido a la llamada del rap. / JOSEMA MOLINA

El Patio de la Infanta apuesta por las visitas teatralizadas 'Susurros en torno a Goya', a las 11.00 y a las 17.00 horas, mientras que el CaixaForum, además de tener entrada gratuita a las exposiciones, recibe a Edu Martín (extrabajador de Pixar), que pronunciará la conferencia 'Animación 3D: entre el arte y la ciencia', a las 18.00 horas. Además, a las 20.00 y a las 21.00 horas, el guitarrista y Ander Zubillaga ofrecerá un concierto.

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Junto a esta oferta, en Zaragoza, en el IAACC_Pablo Serrano, hay programada de 18.00 a 20.30 horas la actividad 'Encuentro de rap y arte (Esto no para)'. Francesc Tamarite, psicólogo y rapero, acompañará a los participantes en un proceso de creación grupal donde puedan dialogar con las obras a partir de su propia mirada. La idea es que el museo se concibe como un espacio vivo donde la realidad actual conecta con lo que otros crearon antes. A través del ritmo y la rima, se recorrerá esta época de cambios sociales y culturales para que los jóvenes puedan reinterpretar estas obras y hacerlas suyas en sus propias 'barras' (versos) y expresarlas en voz alta.