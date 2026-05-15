El Festival de Cine Huesca premiará al actor de los cuatro Goyas

El Premio Luis Buñuel del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca será para el actor catalán Eduard Fernández. Uno de los grandes referentes del cine español con un total de cuatro Premios Goya en su haber, situándose así entre los intérpretes más laureados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su filmografía abarca cine, teatro y televisión, con éxitos de crítica y público en todos los campos; en la gran pantalla destacan algunos de los títulos más aclamados de la última década como 'El 47', 'Mientras dure la guerra', 'Perfectos desconocidos' o 'El hombre de las mil caras'.

Un talento que ha brillado en el drama y la comedia, con una capacidad camaleónica incuestionable. “Su talento ha traspasado fronteras, ha trabajado con algunos de los mejores directores de la actualidad”, destaca Estela Rasal, máxima responsable de la cita altoaragonesa; algo que queda patente cuando se repasa la lista de cineastas que le han dirigido donde aparecen Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Alejandro G. Iñárritu o Steven Soderbergh.

Jornada intensa el 7 de junio

La jornada del domingo 7 de junio, Eduard Fernández será el protagonista absoluto de la cita oscense con dos momentos destacados. A las 13.00 horas (Salón Azul del Casino), el público del certamen tendrá la oportunidad de ver y escuchar al intérprete en primera persona en un encuentro con la audiencia moderado por el escritor y cineasta Luis Alegre. Por la noche (21.30 horas), el Teatro Olimpia albergará la gala homenaje que culminará con la proyección del cortometraje 'El otro', que el propio Eduard dirigió y protagonizó en 2024. Además, se proyectará también el documental 'Memoria de Los Olvidados' donde el cineasta Javier Espada indaga sobre el rodaje de esta icónica cinta dirigida por el genio de Calanda en 1950, así como la influencia de Goya en la concepción de la misma. Con la voz de Arturo Rípstein, el título tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Venecia.

Con este galardón, Fernández une su nombre a un palmarés donde aparecen entre otras personalidades Terry Gilliam, Bertrand Tavernier, Marisa Paredes, Stephen Frears, Carlos Saura, Ángela Molina, Jean-Claude Carrière, Costa-Gavras, Álex de la Iglesia, los hermanos Taviani, Isabel Coixet, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Abril. Víctor Erice o Charo López el pasado año.

Un actor polifacético

Eduard Fernández (Barcelona, 1964) se inició en las artes escénicas tras estudiar mimo en el Institut de Teatre de Barcelona; sus primeros trabajos fueron en un cabaret de la ciudad condal y en el teatro con la compañía Els Joglars, de la mano Albert Boadella. También actuaría en el Teatre Lliure bajo las órdenes de directores como Lluís Pasqual en obras como 'Esperando a Godot' o 'Hamlet', por esta última fue galardonado con los Premios Max al Mejor Actor Protagonista y el Fotogramas de Plata como Mejor Actor de Teatro.

En los últimos años su trayectoria ha seguido brillando tanto para la crítica como el público, mostrando su capacidad camaleónica y adaptación a diversos géneros con títulos como 'Los renglones torcidos de Dios', de Oriol Paulo; o 'El 47', dirigida por Marcel Barrena (con quien ha rodado también 'Mediterráneo'). Esta cinta fue una de las grandes protagonistas de la taquilla y la temporada de premios en España durante todo el 2024.