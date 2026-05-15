Los conciertos vuelven a Las Armas y gratis: cómo conseguir las entradas
La sala de Zaragoza vuelve a acoger música en vivo este sábado por la tarde
Las Armas, tras tres gestores diferentes, cerró sus puertas y cambió sus uso, ya con gestión directa del Ayuntamiento de Zaragoza, para convertirse en el "gran referente socioeducativo del barrio de San Pablo", según anunció el ayuntamiento el día de su apertura. Con esta reconversión se dio por supuesto la desaparición de la programación de conciertos en la sala, una de las mejores preparadas de la ciudad.
Sin embargo, sorprendentemente, esta semana se ha anunciado un concierto en Las Armas, que se celebrará este sábado 16 de mayo, a partir de las 18.30 horas. De la mano de la promotora All Nighters, la vasca Euskoprincess será la protagonista de la primera actuación tras su reapertura en una tarde que estará amenizada a los platos por el joven aragonés jooooO.
Quién es Euskoprincess
Euskoprincess (aka Minet), artista de Hernani, hace ya cuatro años que presentó su tema debut 'Lehendakari', producido por Rivers Z, y su primer EP ‘Hollywood Star-System’, un trabajo que lleva al público en un viaje espacial desde su barrio natal de Zikuñaga, en Gipuzkoa, hasta su versión del glamuroso Hollywood.
No fue hasta 2024 que vio la luz el primer single del proximo mixtape, ‘Futarani’, una pieza sugerente y sensual que permitió al oyente adentrarse en su mitológico universo sonoro. Meses después, llegó 'Oni Chan', donde la artista aterrizaba en la realidad para contar la historia de una ruptura sentimental. Con el verano de 2024 a la vista, Euskoprincess presentó 'El Moto' y 'La Mota', una oda a la amistad y la unión, llena de frescura y energía, destacando además con su gira de verano y su participación en el Orgullo de Madrid.
Tras varios adelantos que marcaron el pulso de la escena —'Totaina' (junto a Métrika y Main Costa), 'Euskañol' (su primer tema en euskera) y 'Mala Fama Interfude' (un himno en crítica a las posturas TERF); la artista publica por fin ‘TOTOSAKI’, su esperado nuevo álbum. Con 10 temas que oscilan entre el pop experimental y la electrónica de club, el disco consolida su identidad sonora y reafirma su lugar como una de las voces más frescas y atrevidas del panorama actual. Producido por Mattin, el álbum incluye colaboraciones tan peculiares como las de Métrika, GlorySixVain y Rivers Z.
La entrada al concierto es gratuita, pero hay que sacar el correspondiente tiquet a través de la plataforma Dice.
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