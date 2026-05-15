Marina Perezagua gana el Premio de Novela Ciudad de Barbastro con 'El derecho a no quedarse quieto'

Marina Perezagua con 'El derecho a no quedarse quieto' ha sido la ganadora del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, dotado con 20.000 euros, y cuyo fallo se acaba de hacer público en la ceremonia de los galardones literarios de la ciudad oscense. La ceremonia, celebrada en el Centro de Congresos de Barbastro, ha estado presidida por el alcalde de la ciudad, Fernando Torres, acompañado por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; Carlos Sampériz, Diputado de Cultura de la DPH; la concejal de Cultura, Pilar Abad; y la comisaria del festival, María Ángeles Naval.

Ignacio Martínez de Pisón, presidente del jurado, ha señalado que «se trata de una obra muy original ambientada en el Japón de hace algunos años. Narra la historia de un superviviente de un accidente nuclear, similar al de Fukushima, y reflexiona, sobre todo, acerca de la viralidad de la información en torno a su vida. Más que centrarse en el accidente en sí, la novela aborda cómo las noticias pueden llegar a desvirtuar la realidad y la responsabilidad que asumen los periodistas al tratar historias como la de este hombre, que decide permanecer en el lugar donde ocurrió la catástrofe. Es una novela de estilo sobrio, a veces seco, pero cargada de refl exiones profundas y brillantes».

Premio Hermanos Argensola

En la categoría de poesía, tras una selección final de seis poemarios entre los 700 originales presentados, el jurado del LVIII Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, ha decidido conceder el premio a la obra titulada 'Cada cosa al moverse', de Javier Vicedo Alós. El poemario ganador recibirá una dotación de 10.000 euros y será publicado por Visor Poesía.

Aurora Luque, presidenta del jurado, ha explicado que «el libro ha destacado por una temática articulada en torno a la exploración del lenguaje. Se trata de un libro metapoético, de gran capacidad aforística, escrito con un ritmo desconcertante, en zigzag, y con una descoyuntura sintáctica intencionada, vinculada a la fragmentación del mundo contemporáneo, un mundo quebrado y astillado. La obra propone una mirada sobre las distintas posibilidades de la realidad, entendida como deseo, vértigo e infierno».

La directora del Festival Barbitania, María Ángeles Naval, ha destacado que «los premios han reunido una excelente cosecha de originales tanto en novela como en poesía. El proceso de preselección ha sido especialmente complejo por el elevado número y la calidad de las obras presentadas, pero gracias al trabajo técnico del Ayuntamiento, especialmente de Javier Guirao, y del jurado de preselección, se ha podido configurar una final muy reñida en ambas categorías».