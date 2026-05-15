Millán Salcedo llega a Zaragoza: "Gracias a la empanadilla de Móstoles vivo muy bien desde hace 40 años"

Hablar con Millán Salcedo es, por un lado, estar preparado para cualquier respuesta y, por otro, abrir una ventana una nostalgia compartida.... con millones de españoles y aquellas Nocheviejas de Martes y Trece en la por entonces única televisión en España, TVE. Pero no, no contesta al teléfono con su clásico "Digamelón", por lo menos en mi caso. "La gente cuando estoy en el bar tomando cañas como estoy ahora se me acerca y no para de preguntarme", explica el humorista, que se sorprende cuándo le cuestiono sobre qué le preguntan: "Pues imagínate, a ver, piénsalo tú un poco, de la monja en bicicleta sin sillín, si tenía o no sillín la bicicleta, qué fue del otro que estaba con vosotros (se refiere al aragonés Fernando Conde), si nos hablamos Josema Yuste, etcétera, etcétera, etcétera...". Este viernes, el humorista manchego, llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza (20.00 horas) con su espectáculo 'Preguntamelón'.

Un 'show' que precisamente nace de estas experiencias: "Como su propio nombre indica, significa 'pregúntame algo en clave de humor'", cuenta Millán Salcedo, que prosigue: "Como te decía, siempre que te ven, te vienen y te preguntan. Y pasa que a lo mejor te pilla mal porque no has dormido bien o porque te duele una muela. Entonces lo que he hecho es, como siempre me preguntan lo mismo, llevarlo a mi terreno, que me pregunten lo que me quieran preguntar, que yo voy a estar en mi estado natural y allí voy a contestar como realmente se merece la pregunta" con una premisa: "A partir de este momento, juro contar la verdad y toda la verdad, aunque toda la verdad os parezca mentira".

"Me ha dado la vida"

Aunque hace ya más de 25 años que lleva una carrera en solitario, sin Martes y Trece, a Millán Salcedo se le sigue reconocido por aquellos 'sketches' como el de la empanadilla de Móstoles. ¿Le cansa? "¿Cómo me va a molestar?", dice sorprendido otra vez, "me ha dado la vida desde que lo hicimos hace 40 años, que manda huevos. 40 años y me lo siguen repitiendo, pues yo encantado. Gracias a eso vivo muy bien desde entonces. Y además el reconocimiento es unánime porque a todo el mundo le encantó y es un sketch que salió improvisado. Pero si quieres saber la historia ve al espectáculo, me lo preguntas y yo te contesto encantado", asevera.

Martes y Trece, probablemente, fueron unos de los primeros humoristas virales (en un mundo sin internet): "Aquello fue inesperado al 100%. ¿Quién se podía imaginar que un chico como yo de Brazatortas, provincia de Ciudad Real, iba a alcanzar las cotas en el humor que alcanzó? Yo pensaba que iba a ser actor dramático. De todos modos, desde chiquitillo siempre he sido un zascandín que me llamaban el figuritas. Qué cosa más bonita", recuerda el comediante justo cuando sale en la conversación el sketch sobre las obras de los Juegos Olímpicos y la Expo con aquel mítico "No les va a dar tiempooo...": "Aquello tuvo un poquito su mala leche, pero no es que estuviera hecho a mala idea, es que el humor hay que salpimentarlo un poquito, porque si no tiene picante o picardía, pues ya me dirás. Pero, vaya, que se enojaron por todo lo alto".

Controversia superada

¿Se está perdiendo el sentido del humor? "A veces parece que sí, fíjate. Y eso sí que es una pena, porque en España es lo único que no se debería perder. Se puede perder el imperio de Carlos V, se puede perder la virginidad, pero el sentido del humor nunca, porque es el único oxígeno respirable, ¿verdad?", reflexiona en voz alta.

"Se puede perder el imperio de Carlos V, se puede perder la virginidad, pero el sentido del humor nunca"

La polémica le llegó a Martes y Trece cuando ya no existían como dúo con el famoso gag sobre una mujer maltratada y la telerrealidad: "Se llegó a decir que nos reíamos descaradamente de la mujer maltratada. ¿Pero cómo nos vamos a reír de una mujer maltratada, coño? Entonces no teníamos la información que hay hoy en día, porque si en aquellos años si hubiéramos sabido lo que había, nunca en la vida se me hubiera ocurrido salir haciendo eso. No siempre se acierta, somos humanos. Yo ya he pedido perdón convenientemente cuando a lo mejor no tenía ni por qué haberlo hecho", zanja el asunto Millán Salcedo.

Contra la censura propia

En cualquier caso, piensa, que la autocensura no debería existir nunca. "Yo siempre les digo a los chicos jóvenes que vienen a preguntarme que no se autocensuren, que hagan lo que les guste y sobre todo que tiendan hacia lo que realmente les apetece hacer. Con respeto y con alevosía si quieres, pero haciendo lo que te gusta y que se dejen de consejitos paternalistas. No te autocensures, intenta tener un poquito de buen gusto, pero todo tiene que tener un poquito de piconcito, siempre viene muy bien, ¿no? Sobre todo en determinado sitio", dice con contundencia.

Además, añade Millán Salcedo, "está el extra esta vez de que como he salido del armario, pues ahora me pueden preguntar lo que quieran sobre eso porque tengo anécdotas relacionadas con ello que son divertidísimas y entonces quiero compartirlas con el público, ni más ni menos. Necesito contar historias de esa aplicación en la que estoy metido de ligue de osos, porque es el tipo de hombre que me gusta. ¡Atención aragoneses, voy para allá y voy abierto!", anuncia Millán Salcedo antes de concluir la entrevista con un grito potente: "¡Viva Aragón!".