'Pasión por Goya' se rueda en Zaragoza tras iniciar su producción en Madrid y Sanlúcar de Barrameda

La película documental 'Pasión por Goya' ha iniciado su rodaje en algunas de las localizaciones clave de su producción, entre ellas el Museo del Prado, la Universidad Complutense y la sede del Ejército de Tierra —Palacio de Buenavista—, en Madrid, así como el Palacio de los Guzmanes, en Sanlúcar de Barrameda. Hasta el próximo lunes, día 18, el equipo se encuentra rodando en Zaragoza. La capital aragonesa ocupa un lugar esencial en el documental por su vínculo directo con la vida, la memoria y el imaginario de Francisco de Goya.

En Zaragoza, el rodaje pasará por escenarios como el Palacio de los Cistué, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, la plaza del Pilar, la plaza de La Seo, el paseo de la Independencia y los estudios de Aragón Radio, entre otros espacios. El largometraje, dirigido por Iryna Melnyk Novak y con Paco Doblas como productor ejecutivo, ampliará después su recorrido a varias localizaciones internacionales, entre ellas el Museo del Louvre y la Fundación Yves Saint Laurent, en París, así como The National Gallery, en Londres.

Investigación accesible

Pero 'Pasión por Goya' no es otro documental sobre Goya. La película se plantea como un documental de investigación, accesible para todos los públicos, que se adentra en la vida oculta de algunos cuadros del pintor. Todos hemos visto alguna vez una obra del pintor aragonés, pero rara vez imaginamos qué ocurre después: cómo esos cuadros cambian de manos, qué conflictos provocan, qué intereses económicos despiertan y qué misterios siguen arrastrando siglos después de haber sido pintados.

Rodaje del documental en la plaza del Pilar de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El documental parte de una idea poderosa: los cuadros de Goya no son únicamente arte, talento y genio. También son dinero, poder, herencias, prestigio, secretos familiares y deseo de posesión. En pleno siglo XXI, una obra de Goya puede actuar como una auténtica divisa internacional: servir para pagar deudas, consolidar fortunas, romper una familia noble o desaparecer del mapa sin que el público sepa dónde se encuentra ni quién la posee.

Tres historias vinculadas

'Pasión por Goya' cuenta tres historias vinculadas a tres pinturas de Francisco de Goya. La primera gira en torno al retrato de Valentín Belvís de Moncada, una obra que durante dos siglos permaneció en manos de la familia de los Condes de Bornos. Su venta privada y el interés mediático que despertó en 2021 convirtieron el caso en uno de los episodios más llamativos de las últimas décadas en torno a un Goya. Hoy se desconoce públicamente su ubicación y la identidad de su propietario.

La segunda historia se centra en 'La Maja desnuda', una de las pinturas más célebres y enigmáticas del arte español. Más de doscientos años después de su creación, la obra sigue planteando preguntas: ¿quién fue realmente la modelo? ¿Pudo ser la duquesa de Alba? ¿Quién encargó al pintor aragonés su único desnudo femenino? En 1815, la Inquisición secuestró la obra por considerarla “obscena” e interrogó a Goya, pero aquellas declaraciones se perdieron con el paso del tiempo en los archivos de la institución. El equipo del documental incorpora ahora herramientas de análisis médico para abrir una nueva vía de investigación sobre uno de los grandes misterios de la historia del arte.

La tercera línea narrativa conecta a Goya con el universo de Yves Saint Laurent. El diseñador francés poseyó durante años un cuadro del pintor aragonés que terminaría legando al Museo del Louvre. Antes, esa obra inspiró una de sus colecciones de alta costura y abrió una pregunta tan inesperada como fascinante: ¿a qué huele un cuadro de Goya? La película explora así el vínculo de Saint Laurent con Zaragoza a través de una pintura capaz de cruzar siglos, disciplinas y lenguajes creativos, desde la pintura hasta la moda y la perfumería internacional.