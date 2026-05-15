Paula Ortiz desvela su próxima película en Cannes: "Va a ser un reto mirar la herida de nuestra Historia"
'Brothers Land' es su nuevo proyecto basada en un artículo que publicó Arturo Pérez-Reverte en 2018
Efe
La realizadora aragonesa Paula Ortiz dirigirá 'Brothers Land', un drama histórico basado en un artículo de Arturo Pérez-Reverte ambientado en la guerra civil española (1936-1939), anunciaron sus productores este viernes en el marco del Festival de Cannes. La película que filmará la responsable de títulos como 'La Novia' o 'La Virgen Roja' remite a un texto titulado 'La Tierra de Nadie', que fue publicado en 2018 por el autor de 'El capitán Alatriste'.
"La obra recupera un episodio marcado por la emoción, el conflicto fratricida y la fragilidad de los vínculos humanos en tiempos de guerra, centrándose en el reencuentro inesperado de dos hermanos situados en bandos opuestos", detalló en un comunicado la española AF Pictures, que producirá este filme junto a Shannon McIntosh (quien ha trabajado con el director Quentin Tarantino durante décadas).
Arbitrariedad de la lealtad
La cinta se centrará en un joven soldado que combate en el frente y que reflexiona sobre la arbitrariedad de la lealtad, el dolor de la pérdida y el sinsentido de la guerra. En ese marco, en una trinchera cercana a la llamada 'tierra de nadie' se produce un encuentro inesperado con su hermano, que lucha en el bando contrario.
En el comunicado, Paula Ortiz resalta que va a ser "un reto mirar la herida de nuestra Historia" a través de este relato "de dos hermanos obligados a luchar el uno contra el otro".
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