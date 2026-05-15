El Teatro Principal de Zaragoza ya es un clásico ‘Cabaret’ berlinés de los años 20

El Teatro Principal, tras varios días de montaje, se convierte hasta el próximo 7 de junio en un clásico cabaret berlinés de la Alemania de 1929. En su interior se mezclan el romance entre la cantante Sally Bowles y el escritor Cliff Bradshaw y el que viven Fräulein Scheider y Herr Schultz. Todo ello bajo la mirada del maestro de ceremonias del club. 'Cabaret, el musical', se ha estrenado este viernes, entre gran expectación, en la capital aragonesa.

Una versión que nació con el objetivo de provocar sensaciones, romper límites entre artistas y espectadores y sorprender, pero siempre siendo respetuosa con el musical original. Además, antes de comenzar cada función se celebra un 'preshow' -45 minutos antes- al más puro estilo de Berlín, años 20. La interacción con el público es constante gracias a la combinación de mesas en el escenario y de usar el patio de butacas como parte de la escena.

«Busca sorprender tanto a quien conozca ‘Cabaret’ como a quien no», detalla el responsable de la producción, Iñaki Fernández. De igual modo, subraya que el de Zaragoza es un público que «está bien educado» y eso, junto al hecho de haber recibido siempre un buen trato en esta plaza, declinó la balanza para que sea esta ciudad haya sido la encargada de recepcionar este espectáculo que «rompe la cuarta pared».

Experiencia "única e inmersiva"

Y es que esta experiencia «única e inmersiva», esta adaptación española del clásico por excelencia de los musicales, llega a Zaragoza como primera ciudad tras su larga estancia en Madrid con gran éxito.

«Aquí, todo es una fiesta: romance, drama, y claro, un toque de 'dangerous' seducción. No hay filtros, no hay pudor, y por supuesto, ¡no hay vergüenza! Prepárense para un torbellino de emociones, porque nada, absolutamente nada, será como lo esperan. La música suena a todo volumen con canciones como 'Willkommen', 'Don’t Tell Mama', 'Money Money' y, cómo no… 'Cabaret'. Y todo esto envuelto en una atmósfera que solo Berlín podría inspirar», reza la promoción de un espectáculo que, contando la de ayer, va a realizar un total de 28 funciones en la capital aragonesa.

'Cabaret' tiene música de John Kander, letras de Fred Ebb, libro de Joe Masteroff, basado en la obra de John Van Druten y las historias de Christopher Isherwood. El elenco de la producción está comandado por Abril Zamora, Amanda Digón, Pepe Nufrio, Patricia Clark, Pepa Lucas y Tony River, actores que algunos espectadores podrán sentir muy de cerca ya que se han habilitado sillas para vivir el espectáculo desde el propio escenario.

Las entradas para las 28 funciones programadas en el Teatro Principal de Zaragoza ya se pueden comprar a través de la propia web del teatro o Ibercaja y en las taquillas del teatro de 17.00 a 21.00 horas. Los precios de las mismas oscilan entre los 20 y los 80 euros (butacas premium de escenario).