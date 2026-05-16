Ansó inaugura las esculturas donadas de Emilio Gastón

La obra artística de Emilio Gastón se sigue expandiendo por Aragón aún hoy en día, y así se puede comprobar en Ansó desde este sábado.

La localidad pirenaica ha abrazado dos de sus esculturas: 'Mujeres luminosas' y 'Reserva de horizontes y galaxias', que, tras el acto de inauguración al que ha asistido su viuda, CarmenGascón, se podrán contemplar a partir de ahora junto a la iglesia de San Pedro, con vistas a unos paisajes que Gastón conocía bien, ya que su familia era de Hecho.

El significado de las obras

Las dos obras instaladas guardan una estrecha relación con la figura femenina, tal y como las concibió Gastón. "La verdad que encajan muy bien con la historia de Ansó y con las denominadas ‘mujeres golondrinas’", comenta su viuda, Carmen Gascón en referencia a esas jóvenes de los valles del Pirineo que entre mediados del siglo XIX y principios del XX cruzaban a pie la frontera hacia Francia para trabajar en fábricas de alpargatas durante el invierno. "De alguna forma simbolizan la tenacidad y resistencia de las mujeres rurales", apunta Gascón.

Por todo ello, la villa de Ansó ha recibido las dos obras como un "valioso regalo que podrá ser admirado por vecinos y visitantes", tal y como subrayaba esta semana su alcaldesa, Blanca Alfonso, que también agradece al Obispado de Jaca que haya autorizado su instalación en el jardín anexo a la iglesia de San Pedro.